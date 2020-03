Segunda semana de paro docente

Ayer, el representante de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy, volvió a resaltar la importancia que reviste para el sector no cobrar sus haberes en tiempo y forma.

Murphy aseguró a La Cien Punto Uno que desde el gremio “estamos pidiendo que se cumpla la ley. Que se pague la tercera parte de la cláusula gatillo (la inflación acumulada entre octubre y diciembre de 2019). Hasta ahora no se dice que se va a hacer con el sueldo de febrero, pero no tenemos garantías. Con este gobierno no se sabe”.

Sobre los números de los docentes que aún no han percibido sus sueldos de enero (que según diversas fuentes, supera el 50%), el referente sindical comentó que “nosotros no hicimos la evaluación, pero sin dudas es un número importante el que aún no ha cobrado”.

Murphy declaró que la situación llegó al punto de que actualmente “hay docentes que piden solo saber cuándo van a poder cobrar; no le importa al gobierno que el trabajador después tenga que pagar con intereses”.

Además, el referente sindical comentó que “el pago escalonado no se termina, pero no sabemos por qué. Venimos exigiendo una auditoría de la deuda y de las cuentas públicas”.

“Están dejando a la suerte a la educación y a la salud pública de la provincia”, acotó Murphy.

El secretario general remarcó que “realmente tenemos que establecer que la garantía de la educación es el Estado. Nosotros hemos valorado positivamente la dedicación de la Oficina de Derechos y Garantías”.

Finalmente, Murphy aseguró que “si nosotros decidiéramos no seguir con la medida, seguramente dentro de dos semanas nos encontraríamos otra vez con el mismo problema”.