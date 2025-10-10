Segunda victoria del "Verde" en la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 86-53 ante Olímpico de La Banda, por una nueva fecha de La Liga Próximo de básquet. El goleador del encuentro fue Jose Ignacio Copesky con 23 puntos, mientras que en la visita, Gonzalo Ballarín aportó 14 unidades.
El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Facundo Iza y Matías Carrizo, comenzó igualado en los primero minutos del partido, donde Olímpico logró sacar una leve ventaja (7-9) con el aporte de Gonzalo Ballarín, pero Gimnasia, en los últimos minutos del cuarto, dio vuelta el resultado con el aporte ofensivo de Simon Dias y de Ciro Melo para cerrar el primero 22-13.
En segundo período, Gimnasia siguió estirando la diferencia a quince puntos (33-18), a pesar de los intentos del “Bandeño” para reducir el marcador con Lautaro Stancampiano, el conjunto patagonico se fue al descanso arriba por 46-31.
En la segunda parte, el local continuó dominando las acciones en la cancha a lo largo del tercero, destacándose Natalio Santacroce para cerrar el cuarto 67-44. En el último periodo, Gimnasia poco a poco fue cerrando el encuentro, pese a los intentos del conjunto santiagueño, el partido finalizó 86-53.
Síntesis
Gimnasia 86 / Olímpico 53
Gimnasia (22+24+21+19): Natalio Santacroce 17, Ignacio Copesky 23, Valentino Ayala 6, Ciro Melo 9 y Jesús Centeno 7 (fi); Simón Dias 11, Santino Santacroce 4, Santiago Ivanoff 0, Benjamin Anríquez 2, Matías González 2, Julián Salas 2 y Valentín Monzón 3. DT: Gustavo Sapochnik.
Olímpico (13+18+13+9): José Caro 3, Lautaro Cerioni 6, Lautaro Stancampiano 12, Jeremías Barco 8 y Gonzalo Ballarín 14 (fi); Ignacio Geréz 4, Máximo Martínez 1, Hernán Martín 8. DT: José Geréz.
Parciales: 22-13, 46-31 y 67-44.
Arbitros: Facundo Iza y Matias Carrizo.
Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).