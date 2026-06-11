Senadora santacruceña solicita inversiones al embajador de China

Natalia Gadano se reunió con Wang Wei, con el objetivo de fortalecer la cooperación y promover inversiones en Santa Cruz.

El encuentro del miércoles estuvo enmarcado en las actividades que lleva adelante el Grupo Parlamentario de Amistad y de las acciones de diplomacia que impulsa el Senado de la Nación.

“La provincia necesita generar empleo, atraer inversiones y potenciar su enorme capacidad productiva. Por eso creemos que el diálogo y la cooperación internacional son herramientas fundamentales para abrir nuevas oportunidades para Santa Cruz”, expresó Gadano.

Durante la reunión se abordaron distintos temas de interés nacional y provincial, entre ellos la situación de las represas hidroeléctricas, una obra que continúa sin registrar avances; el potencial de desarrollo de la acuicultura; la actividad pesquera; proyectos vinculados al acceso al agua potable y distintas iniciativas de infraestructura, especialmente aquellas relacionadas con el desarrollo portuario.

Asimismo, la senadora destacó la importancia de profundizar los vínculos con aquellos países que puedan contribuir al desarrollo de Santa Cruz.

En ese sentido, la legisladora dijo que “después de la retirada de YPF, nuestra provincia enfrenta el desafío de generar nuevas fuentes de empleo y desarrollo. Necesitamos construir puentes con quienes estén dispuestos a invertir, producir y generar oportunidades para los santacruceños”.

Durante el encuentro, también se conversó sobre las condiciones necesarias para promover nuevas inversiones en la provincia. En ese marco, no se ha ratificado ninguna inversión productiva por parte de empresas chinas en Santa Cruz. Las mismas precisan reglas claras y previsibilidad para avanzar, en tanto se advirtió que la falta de avances en obras estratégicas, como las represas, no contribuye a generar el marco de confianza que requieren los inversores para concretar iniciativas a mediano y largo plazo.

En tanto, desde la Embajada de China destacaron la complementariedad económica entre ambos países y la importancia de seguir promoviendo iniciativas conjuntas que fortalezcan el intercambio comercial, las inversiones y el desarrollo productivo.