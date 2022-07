Sergio Romero: "mi idea es volver a Europa"  

La presencia de Sergio Romero en el predio Tita Mattiussi de Racing Club en el que se entrena desde hace varios días despertó mucha incertidumbre acerca de su futuro y un posible regreso al fútbol argentino. Sin embargo, él mismo se encargó de afirmar que su deseo es volver a Europa.

Luego de haber quedado en libertad de acción al finalizar su contrato con Venezia en la Serie A y su vuelta a Argentina, se especuló con la posibilidad que retorne tras 15 años en el exterior, pero eso no sucederá según lo reconoció el arquero en diálogo con TyC Sports. Y en ese aspecto, sostuvo que tiene ofertas.

“Gracias a Dios tengo muchas propuestas. Hace unos días descarté tres de Arabia, dije muchas gracias pero tengo una familia numerosa en la cual hay muchas mujeres y es complicado ir a esos destinos”, manifestó Chiquito. A su vez, no desechó la chance de volver a jugar en Argentina en un futuro.

En ese aspecto, puntualizó: “Uno tiene siempre abiertas las puertas del club y muchos otros clubes de la Argentina se han comunicado porque saben que soy un jugador libre y tienen que hablar conmigo. Pero, la idea de la familia es volver a Europa”. Precisamente, el subcampeón del Mundial de Brasil 2014 opinó de la chance en la Academia.

“Racing tiene tres muy buenos arqueros, la verdad, y no quiero taparle el lugar a ninguno. No digo (Gabriel) Arias, que tiene mi edad, pero Chila (Gastón Gómez) está muy bien. El otro día lo vi cuando ganamos el clásico y estuvo muy bien y no me gustaría tapar la proyección de nadie”, sostuvo el oriundo de Bernardo de Irigoyen.

Y añadió: “Si el día de mañana Racing me necesita, obviamente que estaré dispuesto a volver sin lugar a dudas. Racing es mi casa, es parte de mi vida y nunca le voy a cerrar la puerta”. Por otra parte, se refirió a su recuperación de la rodilla derecha: “La rodilla está bárbara, ahora solo falta probarla en el campo de juego”.

Por otra parte, también habló sobre los rumores del llamado de Juan Román Riquelme para ir a Boca. “No, la verdad que no me llamó nadie. Cuando me han llamado ha sido Guillermo (Barros Schelotto), pero era muy difícil venir porque en ese momento estaba en el United y hoy Boca tiene un gran arquero como es (Agustín) Rossi”, dijo el arquero surgido de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia.

Además, opinó sobre el presente de Lionel Messi en la Selección argentina y Paris Saint-Germain y manifestó: “Está en su mejor momento. Lo podés ver hacer una jugada como las que nos tiene acostumbrados pero también pensando, poniendo una pelota de gol, tirado de enganche o más atrás”.

Por último, y en referencia a la Albiceleste, Romero destacó la obtención de la Copa América 2021, que según él era lo que necesitaba Argentina, y vaticinó una buena competencia en Qatar. “La Selección necesitaba ganar un título para descomprimir, yo creo que tendrá un gran Mundial como en el 2014”, finalizó.