Serios incidentes en encuentro de "tribus urbanas estudiantiles"

El evento, que en cierta manera reemplaza a las otrora competencias intercolegiales, había sido organizado por el Centro de Estudiantes Secundarios, pero además contaba con el aval de la Dirección de Escuelas de la Zona Norte de Santa Cruz.

El organismo estatal autorizó a que no se dictaran clases en esa jornada y cursó notas a los colegios para que invitaran a sus alumnos, pero nadie tomó recaudos en cuanto a dispositivos de seguridad y de sanidad.

El encuentro comenzó a las 13.30 (foto) con centenares de estudiantes y tenía previsto extenderse hasta las 17, pero a las dos horas comenzaron a registrarse incidentes.

Según algunas versiones, hubo gente que desde fuera del estadio comenzó a arrojar piedras, luego se produjeron enfrentamientos entre grupos, mujeres y chicos adolescentes que se golpeaban. También se produjeron numerosas corridas.

Las ambulancias comenzaron a llegar más tarde al ser requeridas de manera urgente y también lo hicieron varios patrulleros policiales que incluso fueron blanco de pedradas en calles aledañas, escuchándose la detonación de algunos disparos de postas de goma para disuadir a los grupos más agresivos.

Voceros de la jefatura local de la Policía provincial aseguraron que no tuvieron ningún pedido de colaboración previa por parte de los organizadores del escandaloso evento, en tanto que hasta el momento la Dirección de Escuelas no emitió ningún comunicado oficial y es probable que no lo haga, conforme a su metodología administrativa.