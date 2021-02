"Si se vinieran dos o tres días por acá pensarían de otra manera"

Héctor Ferrari, dirigente justicialista de Paso del Sapo, en la Meseta del Chubut, expresó su descontento con la postura asumida por la conducción del PJ provincial, respecto al tratamiento del proyecto de zonificación minera para la región. “Nosotros seguimos a la espera. Hemos estado en comunicación con todos los compañeros de todos los pueblos de acá de la comarca y la verdad que hicimos un trabajo conjunto, nos agrupamos, tratamos de hacer un llamado de atención al partido y a nuestros máximos referentes, y la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de respuestas”, señaló el dirigente en declaraciones a la emisora LU17, y agregó que “hoy resulta que tener que leer una nota como la que sacaron ayer preocupa. Porque si ellos vivieran acá verían la necesidad de sacar la meseta adelante y con un proyecto serio y participativo”.

Ferrari fustigó duramente a la dirigencia provincial partidaria al decir que “se ve que hay una elite de peronismo a la cual no pertenecemos y algunos se han hecho dueños. La verdad que deja mucho que desear, y da lugar a muchas dudas. Me parece que los egoísmos personales y las ambiciones políticas están haciendo sombra a lo que en realidad se debe tratar”, y añadió: “Si un gobierno ha puesto en la discusión un tema tan serio y trascendental para nuestra comarca, no acompañar eso me parece que es no estar representando a la totalidad de la comarca. En la práctica no nos están dando lugar a que también participemos”.

El dirigente profundizó las críticas señalando que “nosotros no estamos apurados por elegir conducciones, eso sí fue una cuestión de apuros y nosotros no estábamos apurados por eso. Nosotros estamos apurados por cambiar nuestra realidad, por proponer, por tener dirigentes serios y responsables. Con los apuros que nosotros tenemos sería bueno que se pongan nuestra camiseta una vez a lo largo de su vida política. Hoy que nosotros esperamos una respuesta no dan la cara, no atienden los teléfonos”, y graficó las urgencias de la región de la meseta central al indicar: “Que nos den a nosotros las respuestas del apuro que realmente tiene la meseta, porque no se están fijando que se nos viene otro invierno sin gas, escasa leña, precios carísimos, y con la desocupación que crece todos los días. Con nuestros pibes que tienen que emigrar, sin universidades, sin asfalto, la verdad que si se vinieran dos o tres días por acá, de turistas, yo creo que pensarían de otra manera y se les vendría el apuro”.

Ferrari extendió su cuestionamiento también al enfoque doctrinario: “La Justicia Social les está quedando grande. Es parte de un discurso y no de una práctica. A nosotros nos genera mucho malestar, porque nosotros siempre hemos estado identificados con un partido que representa a los trabajadores y a sus reales intereses, y no a las ambiciones personales. Parece que se está poniendo por delante la cuestión personal y no estamos llevando a la práctica el concepto de Justicia Social”, señaló.

Ferrari no ocultó su decepción respecto del posicionamiento del presidente del PJ provincial, Carlos Linares. “Teníamos la confianza que Linares iba a tomar cartas en el asunto, porque lo hemos visto desde 2014 a 2018, que estuvo integrando reuniones de este tipo, con Aranguren en su momento recuerdo. Siempre habló a favor de la minería, siempre dijo que hay que dar las discusiones, incluso cuando Di Pierro era intendente, él como vice también integraba las reuniones que tenían que ver con la minería. Nos generaba confianza. Pensábamos que estábamos representados por un compañero que tenía claro cuál era la postura que hay que tener, y la seriedad que hay que darle al tema”, precisó. Y agregó que “nosotros vamos a seguir organizados. Vamos a seguir reclamando internamente, en el partido tiene que abrirse el diálogo, se tiene que dar la discusión y se tienen que unificar los criterios; pero con la gente que está en el llano también, no solamente con los que están arriba que supuestamente no andan con apuro. Acá la cuestión pasa por ser representados pero con el acompañamiento que se le tiene que dar a todos los temas que hay que tratar”.

Finalmente, Ferrari advirtió que “tendrán que definirse en qué lugar quieren estar dentro de las discusiones de la provincia. Me parece que atrincherándose, sin dar la cara a los compañeros, ya están cometiendo un error muy grave, que no los hace muy democráticos ni tampoco representativos. Quienes quieren ser futuros candidatos para ocupar distintas bancas, van a tener que ir del lado de la gente. Si hoy, principios de febrero, la gente de la comarca no está siendo escuchada, me parece que en octubre los sordos vamos a ser nosotros”.