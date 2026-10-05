Sigue crítico el hombre atropellado en avenida Rivadavia

El hombre de 50 años permanece internado en el Hospital Regional con pronóstico reservado, tras haber sido atropellado el sábado por un vehículo.

El hombre de aproximadamente 50 años que fue atropellado el sábado sobre la avenida Rivadavia permanece internado en el Hospital Regional y su estado de salud es crítico.

La víctima continúa bajo atención médica luego de haber quedado atrapada debajo del vehículo tras el impacto. Según informó el jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, fue asistida en el lugar y trasladada posteriormente al centro de salud.

El hombre se encontraría en situación de calle y, de acuerdo con la información brindada por la Policía, presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

En tanto, el conductor del vehículo fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado negativo. El rodado quedó secuestrado y las actuaciones continúan bajo intervención de la fiscalía de turno.