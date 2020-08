"Sin cianuro y cuidando el agua, podemos conversar"

Lo sostuvo el gobernador Arcioni, quien sobre la Iniciativa Popular solo manifestó que "soy el primero en decir que no a la contaminación; apuesto a la producción y el desarrollo, sin cianuro y cuidando el agua".

En conferencia de prensa, este martes el gobernador Mariano Arcioni fue consultado sobre la megaminería y la nueva Iniciativa Popular impulsada por las asambleas de la Provincia.

Sobre la reunión de firmas de los vecinos para presentar el proyecto a la Legislatura, el mandatario se limitó a expresar que “hay que ver”, al ser consultado sobre si firmaría la misma o no.

Seguidamente se refirió a la megaminería y dijo que “tenemos que saber distinguir.Soy el primero en decir que no a la contaminación. Si me dicen que con cianuro y sin control, digo que no. Apuesto a la producción y al desarrollo, sin cianuro y cuidando el agua y los recursos”, expresó.

Arcioni aseguró que esta “es una premisa y la voy a seguir manteniendo”, añadiendo que “el desarrollo de la Provincia tiene que darse en ese marco, sin que el agua corra serios riesgos de contaminación”.

En este contexto, Arcioni manifestó que “se habla de megaminería y megaextracciones, pero somos una provincia minera; el tema es no contaminar”.

“Sin cianuro y cuidando el agua, ahí podemos comenzar a conversar sobre alguna actividad”, remarcó, para concluir que Chubut “es una Provincia extractivista”, por lo cual “es una discusión que se debe dar, pero no estoy apurado en dar una discusión que se puede dar en 1 año, 10 o 50”.

Luego señaló: “hay que ser sensatos. Somos una Provincia extractivista o sino que ¿pasa con el petróleo?”.