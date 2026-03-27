Sindicato Petrolero estrena su título frente a La Prove Futsal

Será este sábado desde las 21:20 en el Gimnasio municipal Nº 1 por la primera fecha del torneo Oficial 2026.

La Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana, una nueva fecha del torneo Oficial 2026.

En la acción de este sábado, se destaca la presentación de Sindicato Petrolero -defensor del título y subcampeón provincial-, que se medirá ante La Prove Futsal, por la primera fecha del certamen de la categoría Honor.

Ese partido, que dará comienzo a las 21:20, se jugará en el Gimnasio municipal Nº 1º, escenario donde la actividad arrancará a partir de las 15, con cuatro partidos de la C-20 y tres de la máxima categoría del futsal de la ciudad.

Es decir que además del mencionado en primer lugar, también jugarán MyL-Tercer Tiempo y El Cervecero-La Banda de AESA.

También habrá acción en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Nº 711, con partidos de la categoría de ascenso, mientras que el domingo, también en el mismo lugar, continuará la actividad con encuentros de la A y un par de la C20.

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Programa

SABADO 28

En el Gimnasio municipal Nº 1 (14:45+15’)

15:00 HDP Futsal vs Chacabuco; C20, 2ª fecha.

16:00 Camioneros FC vs Inter; C20, 2ª fecha.

17:00 Halcones vs Cepatacal; C20, 2ª fecha.

18:00 Lanús vs CIPA; C20, 2ª fecha.

19:00 MyL vs Tercer Tiempo, Honor, 2ª fecha.

20:00 El Cervecero vs La Banda de AESA; Honor, 1ª fecha.

21:20 La Prove Futsal vs Sindicato Petrolero; Honor, 1ª fecha.

En el SUM de la Escuela Nº 711 (14:45+15’)

15:00 Alma Gaucha vs Olimpo; A1, 1ª fecha.

16:00 Black Futsal vs UOM Comodoro; A2, 2ª fecha.

16:55 2 de Abril vs Los Cholos, A1, 2ª fecha.

17:50 Guardianes B vs Sport Boys B; A2, 2ª fecha.

18:45 El Lobito vs Roma Futsal; A1, 2ª fecha.

19:45 Flamengo A vs Lazio; A2, 2ª fecha.

20:40 Parma FS vs El Defe; A3, 2ª fecha.

21:35 Niupi FC vs San Cayetano; A2, 2ª fecha.

DOMINGO 29

En el SUM de la Escuela Nº 711 (10:45+15’)

11:00 Malandras FC vs La Mata; A3, 2ª fecha.

12:00 Neroazurro vs Olimpo; A1, 2ª fecha.

13:00 Rústicos Predilectos vs Guardianes JL; A3, 2ª fecha.

13:55 Los Santos vs Real Sur; A3, 2ª fecha.

14:50 @Servicios Futsal vs Carlos Automotores; A1, 2ª fecha.

15:50 Zeus FC vs Estudiantes Futsal; A2, 2ª fecha.

16:45 Juan XXIII vs Alma Gaucha; A1, 2ª fecha.

17:40 MyL Futsal vs 707 Futsal; C20, 2ª fecha.

18:30 El Lobito vs Guardianes; C20, 2ª fecha.

19:30 Chacabuco vs La Vecindad; A3, 2ª fecha.

20:30 La Cumbre Futsal vs Bric SRL Futsal; A1, 2ª fecha.