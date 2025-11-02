Sinner se coronó en París y vuelve a ser el número 1

El tenista italiano derrotó en la final al canadiense Félix Auger Aliassime por 6-4 y 7-6, y de esa manera conquistó el Masters jugado en la capital francesa.

El tenista italiano Jannik Sinner se impuso en la final del torneo indoor de París, asegurándose su quinto título de 2025 y regresando a lo más alto de la clasificación mundial. Este éxito le permitió superar a Carlos Alcaraz, eliminado en su partido de debut en la capital francesa.

En el acto final de este domingo del "Rolex Paris Masters", último ATP 1000 de la temporada, disputado sobre el cemento del "La Defense Arena", Sinner, cabeza de serie número dos, se impuso al canadiense Félix Auger Aliassime (número 10 del ránking y noveno en el marcador) con un marcador de 6-4 y 7-6 (4).

Sinner demostró una excelente condición física, dominando a Auger Aliassime. El canadiense sigue ahora en competencia con Lorenzo Musetti por la octava y última plaza disponible para las Finales ATP de Turín. Auger Aliassime aventaja actualmente en 160 puntos a Musetti en la clasificación de la Race en tiempo real. Ambos estarán en la cancha la próxima semana: Auger Aliassime en Metz y Musetti en Atenas.

Jannik Sinner, por su parte, se tomará un descanso y llegará a las Finales como número 1 del mundo y en un estado de forma excepcional. Con la victoria de este domingo, el del Tirol del Sur alcanza el 23º título de su carrera sobre 32 finales disputadas (nueve de ellas solo en 2025).