Sofía Gala y Fito Páez terminaron su romance a 7 meses de blanquear

Las ausencias de Fito Páez en dos celebraciones importantes del entorno de Sofía Gala encendieron las primeras sospechas sobre la pareja. El músico no estuvo en el festejo por la finalización de la serie de Moria Casán ni en el cumpleaños de la diva, dos eventos en los que se esperaba encontrarlo junto a la actriz.

Alejandro Castelo comenzó a investigar la situación a partir de esas señales y terminó confirmando la ruptura en "Ya fue Todo". "Fito no estuvo en el festejo por el fin de la serie y tampoco en el cumpleaños de Moria, me puse a rascar un poco y supe la verdad", explicó el periodista al revelar cómo llegó a la información.

La separación se produjo apenas siete meses después de que Fito Páez y Sofía Gala reconocieran públicamente que entre ellos existía algo más que una amistad. Durante ese tiempo eligieron mantener un perfil bajo, con escasas apariciones y sin exponer demasiados detalles sobre la relación.

Aunque pudo confirmar el final, Castelo admitió que no conoce el motivo que llevó a ambos a tomar distancia. "Ellos se conocen desde hace muchos años, probablemente sigan siendo amigos. No sé qué pasó pero no están más en pareja", señaló sobre el vínculo que conservarían después de la decisión.

Desde el entorno de la expareja descartaron que la ruptura estuviera atravesada por un conflicto público o por la aparición de otras personas. La única aclaración que recibió el periodista fue que 'no hubo escándalos ni terceros en discordia". De esta manera, las razones íntimas del distanciamiento continúan sin conocerse.

El romance había comenzado a despertar rumores en enero, durante el cumpleaños número 39 de la hija de Moria Casán. En aquella oportunidad, el rosarino le dedicó un mensaje que dejó en evidencia la intensidad de sus sentimientos: “El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”.

Después de esa declaración, los dos reconocieron el vínculo amoroso, aunque evitaron convertirlo en una relación mediática. Las apariciones conjuntas fueron cada vez menos frecuentes hasta desaparecer por completo, un detalle que ahora cobró otro significado tras conocerse la separación.

Así, Sofía Gala y Fito Páez cerraron su historia sentimental sin exponer qué provocó el final. La amistad de muchos años que los unía podría mantenerse, pero las recientes ausencias del músico terminaron revelando que aquella relación que habían confirmado siete meses atrás ya no continuaba.