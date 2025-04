Soledad Matthysse: "se viene la noche soñada"

Soledad Matthysse, luego de 12 años, volverá a pelear en Trelew, el 20 de junio, cuando enfrente a la rosarina Lilian Silva, en combate pactado a 8 rounds, categoría superpluma, en el Gimnasio municipal Nº 1.

La velada contará con la presentación de Junior Narváes, en el semifondo que le da un condimento importante a la cartelera, que contará con tres peleas profesionales y cinco peleas amateur, donde se destaca la presentación de Milagros Narváez.

En diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, la “Itaka” dio detalles de la programación del festival, la novedad de que ya no tiene el título argentino de la categoría en su poder y de lo que significa para ella volver a pelear en su ciudad.

“Cuando volvimos de ganar el título mundial nos recibieron Milton Reyes y el gobernador Nacho Torres, y en esa charla quedó el compromiso de que cuando se diera la oportunidad de pelear en Trelew, íbamos a contar con el apoyo. En este tiempo me habían salido de afuera 3 propuestas, que después se cayeron y por eso teníamos postergado pelear acá. Pero el tiempo pasa y queríamos arrancar el año, así que mi entrenador dijo que era el momento de Trelew, nos reunimos con Milton Reyes en Chubut Deportes, nos dijo que sí,y la fecha es el 20 de junio”.

“LA NOCHE SOÑADA”

“La verdad que estoy muy contenta con esta presentación porque va a estar mi familia, mis hijas, mis nietos, así que va ser todo muy lindo, la noche soñada. Hay mucha gente que me sigue y me pregunta cuando voy a pelear en la ciudad, porque hace 12 años que no peleo acá, el otro día largué la noticia y se pusieron muy contentos y yo un poco ansiosa. La idea es tener una gran cartelera con 3 peleas profesionales y un total de 8 combates, que asegura un buen evento, con una buena puesta en escena, show y buffet. Las entradas van a salir este mes, habrá económicas para que pueda ir la gente y también ring side”.

TITULO ARGENTINO VACANTE

“Este es el tercer festival que organiza Mario (su entrenador y esposo), esperamos que salga todo bien porque queremos ver en agosto si podemos repetir acá en Trelew pero por algún título. El título argentino de la categoría esta nuevamente vacante, son títulos que te los sacan en la mesa si no sale alguna pelea para defenderlo en un tiempo de 6 meses, así que al estar vacante vamos a ver si lo podemos pelear en agosto”, finalizó.