El acusado del asesinato de la joven estudiante de arquitectura en Córdoba rompió el silencio ante el jurado popular. Admitió su responsabilidad, pero insistió en que no se trató de un femicidio. Describió la mecánica del crimen y manifestó su arrepentimiento.

"Soy un homicida, pero no un femicida", declaró quien mató a Carolina Gutiérrez

Néstor Aguilar Soto, el joven barilochense acusado de asesinar a Catalina Gutiérrez el 17 de julio de 2024 en la ciudad de Córdoba, declaró este martes ante el jurado popular. En su testimonio, aseguró: "Soy un homicida, pero no un femicida", en un intento por desligarse de la imputación por violencia de género.

El acusado, quien mantenía una relación de amistad con la víctima y era su compañero en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), expresó su arrepentimiento por el crimen: "No hay un día que no me arrepienta de lo que hice". Sin embargo, en su declaración también se mostró molesto por la imagen que de él difunden los medios y el círculo cercano de Catalina.

Durante la audiencia, Soto describió la mecánica del asesinato, explicando que la mató mediante una llave de asfixia tras una discusión. Incluso, a pedido del fiscal Marcelo Sicardi, recreó la maniobra utilizando a su abogada como modelo.

Inicialmente, Soto estaba imputado por homicidio calificado por alevosía, pero el viernes pasado la fiscalía anunció un cambio en la carátula del caso, pasando a homicidio criminis causa. La nueva hipótesis sostiene que el acusado atacó a la joven con golpes y luego la asesinó para evitar que lo denunciara.

El juicio se encuentra en su etapa final y se espera que en los próximos días el jurado popular emita un veredicto sobre la responsabilidad penal del acusado.