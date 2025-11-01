Stefano Di Carlo es nuevo presidente de River Plate

El candidato por el oficialismo se impuso en los comicios y dirigirá las riendas del club hasta 2029. Con 36 años, es el dirigente más joven en estar al frente de la institución desde Antonio Vespucio Liberti.

River Plate cerró un sábado histórico: con una participación récord de socios en el Mäs Monumental, Stefano Di Carlo, hasta ahora secretario general y uno de los hombres fuertes del oficialismo, fue elegido como nuevo presidente del club. Tiene 36 años y desde este lunes será el mandatario más joven en casi un siglo, desde la irrupción de Antonio Vespucio Liberti en 1933.

Di Carlo encabezará una conducción que mantiene la línea política que gobierna al club desde el desembarco de Rodolfo D’Onofrio hace más de una década. Sus vices serán Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty, una mesa chica que garantiza continuidad institucional en Núñez, pero que llega justo cuando el frente más sensible -el fútbol- atraviesa su etapa más turbulenta en años.

Porque mientras River votaba, la preocupación deportiva sobrevolaba la jornada. La segunda etapa de Marcelo Gallardo está lejos de lo esperado: eliminado en el Apertura, fuera de la Copa Argentina, sin Libertadores este año y obligado a pelear hasta el final por un cupo para 2026. Este domingo, el “Muñeco” enfrenta un examen de alta presión ante Gimnasia en el Clausura, con un ojo en la Tabla Anual y otro en un Superclásico decisivo en La Bombonera dentro de una semana.

Di Carlo lo admitió sin rodeos tras votar: el fútbol será su primer problema y su primer frente de batalla. “Vemos lo mismo que ve el hincha. Cuando hay un problema, lo abordamos”, aseguró. La nueva conducción deberá intervenir después de años en los que Gallardo manejó el día a día del plantel con independencia total de la dirigencia.

En paralelo, River mantiene su ambicioso proyecto de obras: más mejoras en el Monumental, expansión del Centro de Alto Rendimiento en el predio Cantilo -más de 5.000 m² para inferiores- y nuevas instalaciones para los más de 350 mil socios. Para Di Carlo, crecimiento deportivo e institucional deben correr en paralelo, como en los últimos 12 años.

La historia también pesa. Nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, expresidente, e hijo de una familia vinculada a la vida interna del club por generaciones, Stefano se presenta como “un producto de la casa”. Fue vocal, vicepresidente, coordinó áreas educativas, digitales y de comunicación. Y ahora tendrá la responsabilidad mayor: conducir a River hasta 2029, sin posibilidad de reelección tras la reforma estatutaria.

Con un club sólido fuera de la cancha pero bajo tensión dentro de ella, Di Carlo asume con un mensaje claro: continuidad institucional, pero revisión profunda del fútbol. El Monumental habló en las urnas; ahora le toca a él responder en el campo más exigente de todos.