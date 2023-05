Su padre es argentino y tiene triple nacionalidad, pero juega para Japón

MUNDIAL SUB 20

Javier Mascherano desarrolló la tarea más ardua en su regreso a la selección argentina con la confección de los 21 convocados que disputarán el Mundial Sub 20 con diferentes “europibes” como grandes figuras, como Matías Soulé y Luka Romero, sumado a la ausencia de Alejandro Garnacho. Sin embargo, se da una situación muy atípica, ya que Niko Takahashi es otra de las joyas que está en condiciones de vestirse de Albiceleste, aunque fue tentado por Japón, este domingo fue titular en la victoria por 1-0 ante Senegal y comienza a ser una amenaza latente la posibilidad de perder a uno de los 60 mejores proyectos del mundo nacidos en 2005.

“Japón siempre ha estado ahí apoyándome desde el primer momento, pero tampoco quiero hablar mucho de eso. Ahora mismo estoy centrado en el Mundial. Luego, no sé qué pasará”, declaró el hijo de padre argentino y madre japonesa en una conferencia de prensa a la que pudo tener acceso Infobae después del partido en referencia a la posibilidad de ponerse en algún momento la casaca campeona del mundo. Sin embargo, el conjunto asiático no es el único que se ilusiona con poseer sus servicios, ya que España estuvo a punto de convocarlo para un campeonato Sub 16 que fue suspendido por la pandemia del COVID-19.

Niko Takahashi representa a Japón y su padre es argentino | Telemundo Deportes

Vale destacar que el elenco nipón arrastra un viejo interés por el lateral izquierdo del Juvenil B del Barcelona, quien tuvo un destacado partido por su flanco después de jugar los 90 minutos. Más allá de un comienzo con algunos errores, el juvenil sacó provecho de su solidez defensiva para detener los embates senegaleses y, en cada oportunidad que tuvo, se mandó al ataque con peligrosidad. Esto se suma a su versatilidad para hacerse cargo de la ejecución en las pelotas paradas.

Dos años atrás, un emisario de la selección argentina le preguntó si estaría interesado en sumarse a las filas albicelestes tras jugar un partido con el Cadete A del Blaugrana, y se le siguió su permanente paso gracias al centro de scouting instalado en el Viejo Continente con conexión directa a Bernardo Romeo (coordinador de selecciones nacionales) y Lionel Scaloni. El último acercamiento sucedió hace largos meses, cuando le pidieron algunos videos a su representante.

Sin novedades al respecto, Japón aceleró para llevarse al talento, quien disputó el Torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulón) y participó del Championship Sub 20 de Asia, donde cayeron en semifinales ante Irak, pero lograron su boleto al Mundial juvenil.

A pesar de que su rostro aún no es ampliamente conocido en el hincha común, muchos jóvenes se acercaron a las barandas del Estadio Único Diego Armando Maradona y lo reconocieron inmediatamente. Al grito de “Niko, Niko”, le pidieron su camiseta o alguna prenda para llevarse de recuerdo, aunque la indumentaria ya tiene destino: “Esta camiseta es para mí. Para mi habitación. Es un recuerdo muy bonito jugar un Mundial Sub 20, y más en Argentina”.

A continuación, se explayó sobre qué le genera contar con un amplio abanico de opciones a la hora de elegir qué país representará: “Es raro tener tres nacionalidades, pero al final qué le vas a hacer. No me siento identificado por alguna de las tres. Me siento identificado con las tres, pero ahora mismo estoy centrado en el Mundial con mi equipo. Eso es lo más importante ahora mismo”.

El defensor de 17 años ya había dejado la puerta abierta a aceptar un llamado de la Celeste y Blanca en un futuro cuando brindó una extensa entrevista con este medio en 2021: “Me gustaría jugar con las tres selecciones. Probar y mirar un poco. Ya probé la española. Me gustaría hacerlo con las otras para elegir dónde me siento más cómodo. Tampoco quiero estar cambiando siempre, pero sí me gustaría probar y, donde crea que estoy mejor, pues quedarme. Ya que tengo la suerte de tener la triple nacionalidad, la quiero aprovechar”.

SU PADRE SE FUE EXILIADO DEL PAIS

Su visita a la Argentina y, en particular, a La Plata no es una más ya que jugó por primera vez en su carrera en la ciudad natal de su padre, quien se fue del país a los seis años en carácter de exiliado por iniciativa de su familia después de que la Junta Militar, compuesta por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocara al Gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Debido a esta historial familiar, se mantiene expectante de poder quedarse unos días más en suelo nacional cuando termine su participación en la Copa del Mundo: “Ya he pasado tiempo con algunos familiares y me gustaría cuando acabe el Mundial quedarme un rato más en Argentina para conocer la tierra. De Buenos Aires, he podido recorrer poco porque no nos dejan salir mucho”. “Me trae una felicidad tremenda. Es un orgullo poder conocer el país. Disfruto todo lo que pueda”, expresó sobre lo que le genera que la competición tenga sede en este territorio sudamericano: “También tener cerca a la familia, alentándome es algo muy importante para mí y lo agradezco mucho”.

Nacido el 17 de agosto de 2005, Takahashi está desandando los primeros pasos de su corta carrera, pero apostó fuerte en su incursión dentro de Los Samuráis Azules, ya que no tuvo dudas al señalar el objetivo de su selección: “Nosotros desde el primer momento teníamos claro que queríamos ir a ganar el Mundial. Ese es nuestro objetivo. Queremos ganar todos los partidos para volvernos campeones”. Vale destacar que la mejor labor de Japón fue subcampeón en la Copa del Mundo de Nigeria 1999, única cita en la que también llegó a semifinales.

Ante la posibilidad de que se enfrente a la Argentina en un hipotético cruce de eliminación, no será el primero. Ambos chocaron el 10 de junio de 2022 tras haber terminado como los peores segundos de sus respectivas zonas en el Torneo Maurice Revello y fue triunfo por 3-2 para los dirigidos por el Jefecito. La gran figura fue Garnacho, autor del primer gol del partido.

Takahashi ingresó al campo al minuto 58 en lugar de Kodai Sano con la particularidad que fue el futbolista más joven de ese encuentro y uno de los dos categoría 2005 (el otro fue el italiano nacionalizado argentino Valentín Carboni). El portador de la 10 nacional en el Mundial comparte con el joven nacido en España el título de los mejores 60 proyectos del fútbol mundial nacidos en 2005, según el medio británico The Guardian.