Suboficial del Ejército muere tras ejercicio en la selva

El hombre pertenecía a una escuela de formación en plena selva, donde fue encontrado gravemente herido y falleció poco después en el hospital.

Un hecho que sacudió la rutina de una unidad del Ejército es materia de investigación luego de que un suboficial muriera al recibir un disparo que habría partido de su propio fusil. El episodio ocurrió en las instalaciones de la Escuela de Monte que funciona en Puerto Iguazú y quedó a cargo de la Justicia Federal de esa ciudad de Misiones, que comenzó las diligencias para determinar qué sucedió en el lugar.

La víctima fue identificada como Gonzalo “El Tigre” Tuama, un correntino de 39 años que se desempeñaba como sargento dentro de la fuerza. Tuama estaba destinado en la Escuela Militar de Monte Andrés Guacurarí y Artigas, un establecimiento ubicado en el acceso a Puerto Iguazú donde se forman soldados en técnicas de combate en selva, supervivencia, rastreo, navegación terrestre y capacidades específicas para tropas de operaciones especiales.

El militar fue encontrado este martes a la 7 con una herida producida por un fusil automático liviano (FAL) que, de acuerdo con los primeros informes, habría sido disparado por el mismo arma del sargento. Tras ser asistido inmediatamente, fue trasladado al Hospital SAMIC de Puerto Iguazú, donde se produjo su deceso aproximadamente una hora después a pesar del trabajo del personal médico.

Aunque desde el Ejército se mantiene un marcado hermetismo, trascendió que el fiscal federal Marcelo Bernachea dispuso que Gendarmería Nacional realice las pericias destinadas a establecer las circunstancias en que se produjo el disparo, tanto desde el punto de vista balístico como en la reconstrucción del movimiento previo del militar dentro de la unidad.

Tuama era oriundo de la ciudad de Goya, en Corrientes, localidad a la que tenía previsto retornar la próxima semana para casarse, según señalaron medios de esa provincia, lo que incrementó la conmoción entre familiares y allegados. El sargento también había tenido una aparición pública que muchos recordaron tras conocerse la noticia.

En 2012 participó de diferentes pruebas en el programa Sábado Show, que conducía José María Listorti, donde protagonizó desafíos de fuerza que lo llevaron a convertirse en uno de los participantes más destacados de esa edición. Tras varias demostraciones que lo impulsaron hasta el tramo decisivo, Tuama llegó a la final en la que se impuso el santiagueño Daniel Pons como el strongman de la Argentina.