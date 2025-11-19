El precio de la carne aumentó en promedio un 15% desde octubre y, lejos de frenarse, todo indica que continuará en alza por la falta de oferta y una demanda externa que presiona con fuerza. Así lo confirmaron referentes del sector, que admiten que el mercado se encamina a valores más cercanos a los internacionales.

La carne volvió a subir 15% y advierten que el precio seguirá escalando

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, explicó que la suba llegó para quedarse: “La carne subió desde octubre un 15%. Tendríamos que ir de a poco a precios internacionales. No van a bajar; por el contrario, van a seguir subiendo”, señaló en diálogo con Noticias Argentinas.

Según el referente, el Mercado Agroganadero de Cañuelas mostró firmeza: “Hoy se mantuvo muy firme en los precios, con 8 mil cabezas”, indicó.

A pesar de las subas, el consumo aún resiste. Pedace sostuvo que “en el mostrador no se ve una caída tan fuerte” y comparó precios: “Una pizza vale 35 mil pesos, entonces la gente todavía ve que la carne es barata. La picada está 9 mil pesos el kilo”.

Un aumento que varía según el corte

El movimiento estacional también influye en los precios. El consumo de cortes para milanesas, parrilla y churrascos crece, mientras que la demanda de carne para puchero cae. Ese comportamiento hace que algunos cortes aumenten por encima del promedio. “Hay cortes que suben más”, afirmó Pedace, y agregó que el consumidor se adelanta a las subas: “El argentino compra antes porque sabe que viene aumento”.

La demanda externa y el futuro del stock ganadero

El dirigente planteó que la recomposición del stock requiere “previsibilidad, reglas claras, sin cierre de exportaciones y con un dólar libre”. Aseguró que China —el principal comprador— está empezando a demandar cortes más caros como el bife de chorizo: “Están probando carne buena. En ese contexto, nos vamos a quedar sin vacas porque hay menos campos ganaderos”.

También remarcó que Argentina faena animales muy livianos: “Acá se faenan animales de 300 kilos. En el mundo se trabaja con hacienda de 500. Estados Unidos exige novillo pesado y bien terminado”.

Un mercado que acelera y salarios que no acompañan

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la carne volvió a mostrar una fuerte aceleración: aumentó 4,4% en octubre y 11,4% solo en los primeros diez días de noviembre, anticipando nuevos ajustes en góndola.

El informe también marcó un dato clave: el consumo interno cae porque los ingresos no acompañan. “La pérdida de poder adquisitivo explica la menor capacidad de compra de carne vacuna”, señala el CEPA.

A pesar de una leve recuperación interanual, el consumo por habitante continúa por debajo de niveles previos. Según CICCRA, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 el consumo per cápita fue de 49,5 kilos por año, aún 7,3% por debajo del mismo período de 2023.