Sueños Sobre Ruedas" arranca a competir en el Provincial de Patín

Se desarrolla hasta este domingo en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Km 3 y representa su primera competencia del año.

Hasta este domingo se desarrollará en el Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia el primer Torneo Provincial de Patín de la temporada y la escuela de Patinaje Artístico “Sueños Sobre Ruedas” estará presente, en lo que será su primera competencia del 2026.

Al respecto, la entrenadora Romina Villafáñez manifestó que “es el inicio del calendario competitivo, y estamos muy contentas de que sea en nuestra ciudad porque nos pueden acompañar familiares y amigos”.

Las patinadoras realizaron una fuerte pretemporada durante enero y febrero para llegar de la mejor forma: “Estuvimos todo el verano haciendo nuestra pretemporada, fueron dos meses súper intensos ya que entrenábamos de lunes a viernes y en doble turno”.

A la par de los entrenamientos de preparación, “Sueños Sobre Ruedas” efectuó dos clínicas intensivas: “La verdad que fueron muy productivas y efectivas para prepararnos de la mejor manera a la hora de arrancar con los torneos”, indicó Villafáñez.

A su vez, en febrero estuvieron en Buenos Aires participando del Stage Nacional organizado por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP).

“Fueron ocho días perfeccionando, haciendo arreglos en los programas y absorbiendo todas las correcciones o aprendizajes que se nos dieron. Fue totalmente enriquecedora la experiencia compartiendo los entrenamientos con patinadores y entrenadores del seleccionado y de todo el país”, fundamentó.

Y añadió que “ahora estamos ansiosas abriendo la puerta a todos los desafíos que nos esperan este año, empezando desde lo provincial y hasta donde más podamos, con los grandes objetivos que son el Campeonato Nacional y el Panamericano”.

Por otra parte, Romina Villafáñez contó que están por comenzar las clases para nivel inicial recreativo, las clases son los días martes y jueves en kilómetro 8. Para más información pueden consultar en la página de Instagram “Sueños Sobre Ruedas”.