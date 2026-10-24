Sueños sobre Ruedas corona un año positivo y proyecta su cierre

La profesora Romina Villafáñez hizo un balance muy positivo de la presente temporada. Destacó la presencia de sus gimnastas en el Nacional Absoluto de San Juan.

La profesora Romina Villafáñez, titular de “Sueños sobre Ruedas” Patinaje Artístico, hizo un balance muy positivo de la presente temporada, y cuando falta muy poco para cerrar el año. Destacó la presencia de sus gimnastas en el Campeonato Nacional Absoluto en San Juan como uno de los logros más significativos en el medallero.

Cabe recordar que en San Juan del 30 de agosto al 17 de septiembre, se llevó a cabo el Campeonato Nacional Absoluto de la especialidad.

Para llegar a esta instancia final, primero pasaron por la copa clasificatoria que también se realizó en San Juan en el mes de Junio. “La preparación para llegar a este campeonato comenzó el 5 de enero, con la pretemporada intensiva que se desarrolló hasta el 28 de febrero. Dicha preparación constaba de entrenamientos de lunes a viernes, clínicas de perfeccionamiento y también un viaje a Buenos Aires, donde participamos del Stage Nacional realizado por la CAP. El cual reúne a patinadores de todo el país brindando una capacitación que abarca desde lo físico, técnico, artístico, incluso se realizó una evaluación de coreografías con los entrenadores de la selección”, expresó Villafáñez.

LAS COMPETIDORAS Y SUS RESULTADOS

En esta oportunidad, para participar del Absoluto, el plantel estuvo conformado por las patinadoras Maite Millalipe quien obtuvo el tercer puesto, Catalina Lozowski logrando un cuarto puesto, Guillermina Jolly consiguió un quinto lugar, Lourdes Cárdenas finalizó séptima y Emma Yáñez se ubicó en el puesto 16º.

“Fue un año de muchísimo trabajo, compromiso y esmero por lograr la mejor versión de cada una en el campeonato más importante de nuestro país, ya que ahí solo participaron los clasificados en instancias previas, es decir, los mejores de cada categoría”, dimensionó la profesora Romina Villafáñez.

Fue un proyecto que se planteó en noviembre del año pasado, se pensó y se trabajó mucho para conseguir los resultados.

“Como entrenadora de las chicas me siento orgullosa por el rendimiento que han tenido a lo largo del año y por supuesto en este Nacional, pero también me enorgullece ver cómo han crecido en carácter y personalidad al pisar cada pista de competencia. Nosotras, al ser del sur, estamos muy lejos de poder capacitarnos constantemente con entrenadores referentes a nivel nacional e internacional, ya sea por agenda o por cuestiones económicas se dificulta bastante. Pero eso no impidió que logremos nuestro objetivo de llegar a la instancia final, y como broche de oro conseguir tres medallas para nuestra escuela, provincia y ciudad. Siempre pensamos en dejar en lo más alto a nuestro Comodoro Rivadavia”, afirmó Villafáñez.

Por último, la profesora responsable de “Sueños sobre Ruedas” Patinaje Artístico, dijo. “Quiero agradecer a las familias de mis campeonas, por ser parte de estos logros ya que sin ellos nada sería posible. También agradecer a Comodoro Deportes y a Chubut Deportes por apostar a este equipo, y la ayuda brindada para acercarnos más al objetivo”.