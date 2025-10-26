Suspensión parcial de clases en Chubut tras las elecciones

El Ministerio de Educación informó que este lunes 27 de octubre no habrá clases en el turno mañana en las escuelas que funcionaron como sedes de votación. Los turnos tarde y vespertino se desarrollarán con normalidad.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, anunció que este lunes 27 de octubre se suspenderán las clases únicamente en el turno mañana de las instituciones educativas que fueron utilizadas para el desarrollo de las elecciones nacionales celebradas este domingo 26.

Según precisaron desde la cartera educativa, la medida busca garantizar las condiciones adecuadas de higiene y limpieza en los establecimientos, luego de la jornada electoral.

Una vez concluidas las tareas de reacondicionamiento, las clases se dictarán con normalidad en los turnos tarde y vespertino. Las autoridades recordaron que el operativo de limpieza es una medida habitual tras cada acto comicial para asegurar el correcto funcionamiento de las escuelas.