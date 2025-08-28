Sustraen computadoras del Tribunal de Cuentas

La policía investiga la sustracción de material informático en la madrugada de este jueves en el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, ubicado en Río Gallegos.

El vicegobernador Fabián Leguizamón hizo saber a la prensa que se trata de dos computadoras que contenían “información sensible” sobre las cuentas de los municipios de Río Gallegos y Río Turbio.

En tal sentido, el funcionario expresó su "más enérgico repudio" al hecho y vinculó el robo con la sesión legislativa en la que se iba a tratar el proyecto impulsado por la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) para ampliar de cinco a nueve vocales el Tribunal Superior de Justicia.

"No es casual que a pocas horas de tratarse un proyecto clave que busca garantizar la transparencia y la imparcialidad dentro del STJ, personas que aún no han sido identificadas se hayan robado equipos que contenían información sensible de dos municipios con múltiples denuncias por malversación de fondos que nunca avanzaron en la Justicia", aseguró Leguizamón.

Además, indicó que en las primeras horas posteriores al hecho, personal policial encontró las pantallas de las computadoras robadas a pocos metros del Tribunal de Cuentas, aunque los CPU continúan desaparecidos.

Asimismo adelantó que "desde la Cámara de Diputados se está trabajando en el pedido de juicio político a vocales de ese órgano de control externo, por sospechas de ocultamiento de información, falta de controles y auditorías, entre otros puntos. Esperamos que pronto se puedan esclarecer estos hechos que revisten gravedad institucional”.

Fuente: Nuevo Día