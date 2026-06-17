Taekwondistas comodorenses se destacaron en el Open Internacional ITF

Integrantes de Red Group, Grupo Patagonia y Grupo Sur obtuvieron 25 medallas en el certamen realizado en Buenos Aires.

Los días 13 y 14 de junio, una delegación compuesta por 21 artistas marciales de Comodoro Rivadavia, pertenecientes a las escuelas Red Group (Juan Millatureo), Grupo Sur (Carlos Velásquez - IV Dan) y Grupo Patagonia (Orlando Velásquez VII Dan) de taekwondo ITF, compitió en Buenos Aires en el Open Internacional ITF Argentina 2026, con el apoyo de Comodoro Deportes.

Los representantes comodorenses consiguieron 25 medallas en diversas especialidades, en el certamen llevado adelante en el Estadio MEPA, ubicado en la localidad de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, organizado por la Federación de Taekwondo de la República Argentina - (FETRA ITF), que contó con taekwondistas de distintas ciudades de Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.

Compitieron taekwondistas desde 7 años hasta juveniles y adultos (cinturones negros). Luego del evento, Juan Millatureo expresó: “terminamos el paso por el primer Open Internacional que se realizó en Buenos Aires. El viernes realizamos el pesaje, el sábado compitieron los chicos de todas las categorías de colores y cinturones negros juveniles. El domingo compitieron los chicos, mayores y senior obteniendo un total de 25 medallas. Fueron 6 primeros puestos, 5 segundos puestos y 14 terceros lugares”.

“Estoy muy contento con el gran desempeño de todos los competidores. Estar en 11 finales, ganar 6 y perder 5, habla a las claras del nivel que tenemos en Comodoro Rivadavia. Quiero destacar el gran trabajo de los padres, de todos los que han hecho un esfuerzo para poder participar. Quiero agradecerle al profesor Hernán Martínez, de Comodoro Deportes, y a su grupo de trabajo, que siempre nos acompaña. A todas las personas que suman un granito de arena para que podamos realizar estos viajes y conseguir estos logros tan importantes”, dijo el profesor Juan Millatureo.

Por último, resumió lo que resta del calendario 2026 en cuanto a competencias. “El 26 de este mes vamos a Pico Truncado, el 5 de julio es el primer examen anual, en agosto vamos a organizar un torneo abierto y en septiembre vamos a Puerto Deseado. Después viajamos a la Copa del Mundo a España, con 11 integrantes de la escuela. Nos queda mucho trabajo hasta terminar el año”.

RESULTADOS

- Sebastián Pincol: 2 en formas y en lucha.

- Elías González: 1 en lucha.

- Agustín González: 3 en lucha.

- Ihanara Addamo: 2 en lucha y 3 en formas.

- Uriel Soto: 3 en lucha.

- Celeste Cabezas: 3 en lucha.

- Madison Estrada: 1 en lucha y 1 en formas.

- Naomi Saavedra: 1 en lucha y 2 en formas.

- Constanza Zúñega: 3 en lucha.

- Gianna Curipán: 3 en lucha.

- Tahiel Curipán: 2 en lucha y 3 en formas.

- Nicolás Sánchez: 3 formas y 3º en lucha.

- Micaela Millatureo: 3 en lucha.

- Thiago Varela: 1 formas y 3 en lucha.

- Ayrton Quiroga: 2 en lucha.

- Lautaro Sanzana: 3 en lucha.

- Isabella Almonacid: 1 en lucha y 3 en formas.

También participaron Facundo Troncozo, Giovanni Muñoz, Ludmila Décimo y Thiago Asenjo.