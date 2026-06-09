Taekwondo: Agustín Alves brindó una nueva capacitación en Comodoro

El medallista panamericano Agustín Alves visitó la ciudad por segunda vez y brindó una nueva capacitación en el Gimnasio municipal Nº4. El campus de entrenamiento estuvo dirigido a diversas edades y categorías, desde infantiles hasta adultos, con la organización de la Asociación Tae Kwon Do Olímpico local.

Se realizó el pasado fin de semana en el Gimnasio municipal Nº4 de Kilómetro 8 una nueva capacitación dictada por el medallista panamericano Agustín Alves (II Dan), quien visitó por segunda vez la ciudad en menos de un año.

Alrededor de 40 alumnos de la escuela comodorense pasaron por el campus de fin de semana, el cual contó con la organización de Walter Solis (V Dan) y Romina Mercado (IV Dan), ambos pertenecientes a la Asociación Tae Kwon Do Olímpico Comodoro Rivadavia, dirigida por el sabon nim Fernando Mercado (VI Dan).

“El año pasado vino a fin de año y retomamos la parte deportiva y competitiva del tae kwon do, de lucha. Empezamos de cero, técnicas iniciales, y para no quedarnos aprovechamos que está disponible y lo pudimos traer otra vez ahora, con un minicampus pero más avanzado. Ahora los chicos están luchando con las técnicas que Agustín estuvo enseñando y refrescando, con lo último que se está enseñando en lucha. Cabe aclarar que Agustín es un ex-integrante de la selección argentina, está capacitado para esto y lo aprovechamos”, comentó Walter Solís.

Por su parte, Agustín Alves expresó durante el campus: “Me siento muy bien recibido en Comodoro, es la segunda vez que estoy acá y para mí es un gusto. Se lo comunicaba recién a la familia, a los entrenadores, que siempre que vengo me reciben con los brazos abiertos. Gracias a toda la Municipalidad que nos brinda el gimnasio para hacer estas capacitaciones para los chicos en la parte competitiva, que es mi lugar fuerte, donde les puedo aportar algo”.

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“Tienen un gran grupo de trabajo en la parte marcial y me convocan siempre que pueden para poder hacer una capacitación en la parte deportiva y para mí es un gusto estar acá”, agregó.

Se realizó una jornada doble, con tres turnos de entrenamiento, donde estuvieron tanto una los pequeños de 7 a 9 años en una primera etapa, como luego los practicantes de 10 años en adelante. “La idea es hacer más adelante eventos más extensos, para que los chicos se puedan preparan para el nivel regional o nacional, y competir en el más alto nivel”, explicó Alves.

“En principio todo esto nace por las inconsistencias que tiene el deporte en el país, con estos problemas de financiación a nivel nacional, y poder aportar mi visión dentro del deporte. Contar con profes con tanta intención de desarrollar y crecer, abre la posibilidad para esto, porque me siento cómodo gracias a los profes que generan un espacio y una comunidad, un lugar fraternal para esto. Toda la predisposición tanto de la Municipalidad como de los profes es entera, así que estoy muy contento, porque no siempre se da. Por eso quiero organizar más eventos acá, porque me siento como en casa”, sentenció.