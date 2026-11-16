El presidente de la AFA dio a entender que de esa forma se le paga menos a los clubes por la televisación.

Claudio "Chiqui" Tapia sugirió que el Grupo Clarín falsea el número de abonados al pack fútbol para pagarle menos a los clubes por los derechos de televisación.

El presidente de la AFA inscribió la pelea con Clarín en el contexto de la disputa por la televisación de la primera división, que actualmente está en manos de ESPN y TNT Sports que tienen contrato hasta 2030 y 2031, respectivamente. Pero Tapia apuntó a la venta del pack fútbol que se hace a través de los cableoperadores como Personal Flow del Grupo Clarín, el más grande del país.

"Hay dos empresas que tienen los derechos, pero hay una tercera que los vende", dijo Tapia, que enseguida aclaró: "El grupo. Y la pelea es con el grupo". En la entrevista con Tomás Rebord en América, Tapia sugirió que los números declarados no son los reales. "Si en un país de 45 millones de argentinos solamente 1.800.000 personas ven fútbol, ¿vos creés eso?", se preguntó.

Tapia explicó que el contrato firmado en 2017 para vender los derechos de televisación establece que a partir de los 2 millones y medio de abonados al pack fútbol, hay una mejora de los ingresos para los clubes.

"Nosotros tenemos los números y sabemos lo que decimos; no puede ser que 1.800.000 personas paguen solamente para ver fútbol. Es imposible, es imposible", afirmó el presidente de la AFA. "Nosotros estamos haciendo las auditorías con los contratos, analizando cuántos se ven. Si hay 12 millones de abonados en todo el país al cable, ¿Cómo 1.800.000 nada más van a ver fútbol?", preguntó.

Tapia también se quejó de la falta de actualizaciones de los valores del pack fútbol, que actualmente ronda los 28 mil pesos. "Yo tengo que defender los derechos de los clubes porque si no los clubes van a seguir cobrando siempre lo mismo por el mismo producto que tenemos", agregó.

Entre los clubes y en la AFA circula desde hace tiempo la idea de buscar algún cambio en la comercialización de los derechos de televisación de los ingresos, pero la única apuesta seria hasta ahora fue el lanzamiento de LPF Play para transmitir los partidos de ascenso.

Hasta ahora la experiencia no es para nada positiva para los usuarios. En principio, la plataforma de la AFA era gratis, pero hace semanas se lanzó una suscripción de 15 mil pesos mensuales para algunas categorías. Pero se fue ampliando y ahora quedan pocos partidos gratis. Además, la plataforma tiene severos problemas operativos y las transmisiones son muy precarias, como se vio este domingo en la definición del campeonato de la Primera Nacional, el partido más importante de todo el ascenso.