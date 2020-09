Tardaron 13 días en darle el resultado de su hisopado

Una trabajadora de la salud que se desempeña en una clínica privada de Comodoro Rivadavia y que pidió preservar su identidad, contó a El Patagónico que cuando uno de sus contactos estrechos dio positivo de COVID-19, decidió aislarse para resguardar a sus demás compañeros. El aislamiento comenzó el 4 de septiembre, pero ella decidió hisoparse un día después ya que tenía un fuerte dolor de garganta y de oídos. El estudio se realizó en la clínica donde trabaja debido a que el Hospital Regional estaba sobrepasado de exámenes.

Ese mismo día la llamaron para consultarle sus datos desde el área epidemiológica del Hospital Regional, pero la llamada se repitió el viernes 11 bajo la misma premisa. La secuencia se volvió a repetir dos veces más lo que generó su fastidio. Es que nadie supo decirle si el examen había dado positivo o negativo. Lo peor, sostiene ella, es que cuándo les comentaba que ya le habían tomado sus datos, le contestaban “nosotros no tenemos nada”.

Hoy sería la fecha donde se terminaba su aislamiento por ser contacto estrecho de un paciente positivo, pero la llamaron ayer para decirle que había dado positivo de coronavirus.

No entendía nada y su confusión fue aún mayor cuando la volvieron a llamar hoy para pedirle nuevamente sus datos y los teléfonos de sus contactos estrechos. Ella le preguntó al representante del área epidemiológica del Hospital Regional, pero no supieron decirle qué pasaba con sus estudios. Tampoco le supieron brindar el certificado que deja constancia que se realizó un hisopado. “Hoy no sé si soy positivo o negativo. Me llamaron cuatro personas para preguntarme los datos. Les dije que no le iba a dar más datos míos porque siempre me preguntaban lo mismo”, cuestionó.

En diálogo con El Patagónico, la trabajadora criticó que lo único que hicieron desde el Area Programática Sur del Ministerio de Salud fue confundirla a tal punto que le pasaron una página para que un profesional sanitario le brinde un diagnóstico.

“Me dijeron que me meta a una página que una persona me iba a diagnosticar para ver cómo estaba. Se supone que si yo soy positivo con los 14 días que tuve de aislamiento no contagio, por lo cual tengo que volver a trabajar el martes porque ya sé que no puedo contagiar”, aseveró.

Ella piensa que su muestra se pudo haber descartado y que desde el sistema sanitario no tienen un registro de los hisopados. “La mujer que me llamó no sabía que me había hisopado el 5 de septiembre. A esta altura yo no sé si fui positiva o no”, lamentó.

La afectada vive con su mamá y su hijo, pero ninguno de ellos presentó síntomas ni complicaciones que se puedan asociar al coronavirus. Lo único que sabe la trabajadora es que la única atención que recibió fue por parte de la clínica donde se desempeña y que desde el Area Programática Sur no pueden decirle si su examen tiene validez.

“Yo hice mi cuarentena por ser contacto estrecho de un caso positivo, pero hoy no sé si mi resultado es positivo porque me llamaron tantas veces para preguntarme lo mismo que pienso que mi muestra la perdieron y no saben qué contestarme”, reclamó.