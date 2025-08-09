Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por su cadena nacional. "Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decir que los salarios le ganaron a la inflación", cuestionó.

"Te van a sacar de la Rosada con un chaleco de fuerza"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei. En esa línea, expresó: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada".

En su cuenta de X (antes Twitter), la exmandataria apuntó contra Milei: "Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada".

Así, continuó: "Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…? ".

También le pidió "como favor" que deje de "mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar".

"¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? (...) ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía", apuntó.

Para finalizar, hizo una comparación con sus épocas de presidenta: "Muy humildemente, mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas".