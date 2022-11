"Tenía que ver con la privatización de los espacios públicos"

Elián Godoy, uno de los tres estudiantes detenidos el miércoles por la noche mientras realizaban un trabajo audiovisual en la zona conocida como Chacras del Faro y que el jueves por la tarde recuperaron la libertad, contó detalles de las horas que vivieron desde que fueron capturados por la policía hasta la audiencia de control. Sus compañeros de ocasión fueron Elías Villarroel Nahuel y Lionel Barril.

En primer lugar, Elián contó en La Cien Punto Uno qué fue lo que pasó en la noche del miércoles. “Estuvimos grabando en la playa y en el momento que nos preparábamos para irnos ocurre esto que viene la policía, nos pide los documentos y hace la requisa del auto buscando algo. Lo que hicimos fue grabar con el trípode”, dijo en el programa Tarde Para Miles.

Y añadió: “Estábamos haciendo una producción para un parcial. Uno de mis compañeros necesitaba actores y me ofrecí para eso. El corto no tenía mucho que ver con la playa, pero simbólicamente sí tenía relación con la causa de la privatización de espacios públicos”.

Con respecto a cómo fue la detención, relató: “Llega la policía y lo primero que hace es amedrentarnos, pedirnos que no nos movamos. A uno de mis compañeros llegaron a apuntarle con un arma; nosotros nunca pensamos en escaparnos ni resistirnos”.

“No era una zona problemática. Estuvimos cerca de un alambrado. No pienso que nos exime de cierta responsabilidades, pero los límites de esa zona no eran claros, había algún cartel”, indicó.

Por último, se refirió a las horas que estuvieron sin hablar con sus familiares: “Desde el primer momento estuvimos incomunicados. A nuestras familias les avisó un efectivo. No nos leyeron nuestros derechos, que es lo que corresponde en el estado de detención. No nos permitieron las visitas, no pude ver a mis padres hasta el momento de la audiencia”.

Lo cierto es que este episodio no hizo más que generar más recelo sobre el emprendimiento privado que se lanzó en 2016 en un sitio cuya propiedad está en discusión. En este sentido, este sábado, a las 14, se realizará un trekking por las playas de Kilómetro 8 donde se invitó a todos los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. “Vamos a caminar dentro del alambrado, pero hablamos con las autoridades municipales para que no se genere conflicto”, afirmó Cristian Albornoz, de la Comisión de Vecinos que se opone a la privatización de sitios públicos linderos al mar en esta región, como el de Bajada de los Palitos.