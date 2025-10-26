Tensión, bloopers y retoques: las perlitas del oficialismo en una jornada electoral agitada

Sturzenegger y Adorni fueron insultados al momento de votar, Bullrich tuvo un percance con la boleta y Milei compartió una foto retocada que desató burlas en redes.

La jornada electoral dejó varias escenas insólitas protagonizadas por funcionarios del oficialismo. Entre insultos, errores y retoques digitales, el día de votación no pasó inadvertido para los principales referentes del Gobierno nacional.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue increpado cuando se disponía a emitir su voto en una escuela del barrio porteño de Barracas. Mientras ofrecía declaraciones a la prensa, un transeúnte comenzó a gritarle “¡Ladrón! Tres veces hicieron mierda el país, ladrón”. Visiblemente incómodo, el funcionario intentó continuar con la entrevista, pero perdió el hilo y debió pedir que le repitieran las preguntas.

Embed - Sturzenegger fue a votar y lo insultaron: "Ladrón, tres veces hicieron quebrar al país, ladrón"

“Son las voces de la democracia, eso es lo lindo de un país donde todas las voces se pueden expresar”, respondió luego al ser consultado por el incidente.

No es la primera vez que Sturzenegger atraviesa una situación similar: el año pasado, debió refugiarse en un palco durante un clásico entre Gimnasia y Estudiantes tras recibir insultos de los hinchas.

Otro momento tenso tuvo como protagonista al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue abucheado e insultado al llegar a votar a la escuela San Judas Tadeo, en el barrio de Parque Chacabuco. “No me deja concentrar nuestro amigo”, atinó a decir mientras un ciudadano le gritaba “¡libertad para los pibes!” y lo tildaba de “vendepatria”.

Embed - Vecinos indignados insultaron a Adorni cuando fue a votar

Ante el creciente malestar, Adorni se refugió dentro del edificio para evitar el asedio de los votantes. Desde el interior, ironizó: “Usan terminología del siglo XIX”. Afuera, los insultos continuaron y derivaron en un cántico que lo despidió entre gritos de “¡Fuera, fuera, fuera, Adorni, fuera!”.

En el plano virtual, el propio presidente Javier Milei protagonizó una polémica al publicar en su cuenta de Instagram una imagen de su votación que, según expertos consultados, mostraba evidentes signos de edición digital.

imagen

En la foto, el mandatario aparece con la piel más lisa, un tono bronceado uniforme, ojos más claros y sonrisa más marcada. La papada, en tanto, había sido retocada y el cabello lucía más voluminoso. La publicación generó burlas y memes en redes sociales, donde se viralizó el “Milei photoshopeado”.

Por último, la ministra de Seguridad y candidata de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Patricia Bullrich, protagonizó un episodio más risueño que conflictivo: se equivocó al doblar la boleta. “Doblé la boleta en dos, pero era en tres”, admitió con humor, antes de volver al box y completar el proceso. Luego aprovechó para destacar la Boleta Única de Papel: “Tuve la convicción y voté rápido”, aseguró.