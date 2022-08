Terminó la instancia local de los Evita

En vóley, Waiwen dominó en ambas ramas y se clasificó en sub 15 y sub 17. Por su parte, en futsal, accedieron a la próxima fase: Juanes Motos (Sub 14 masculino), Abrazo de gol (Sub 14 femenino) y JM Futsal (Sub 16 femenino). En hockey, Deportivo Portugués pasó de ronda por diferencia de goles en Sub 14, y Calafate fue el mejor en Sub 16.

En básquet, clasificaron a la siguiente instancia en 5x5: Petroquímica (Sub 17 varones) y Gimnasia Blanco (Sub 15 varones). Mientras que, en 3x3: Municipal Nº2 (Sub 16 masculino), Gimnasia y Esgrima (Sub 14 masculino), Municipal Nº2 (Sub 14 femenino) y Municipal Nº2 (Sub 16 femenino).

Por último, en ajedrez los clasificados a la etapa provincial son: Adrián Muruchi, Ámbar Garavotta, Herbert Perdomo, Bruno Pailler, y Rocío Garrido (Sub 14); y Tobías Hratow, Jorgelina Musiquel, Ezequiel Morales, y Joaquín Lázaro (Sub 16).

Waiwen.jpg Foto: Prensa Comodoro Deportes.

Panorama

VOLEY

Lugar: Club Huergo

- Escuela “Nº766” 0 / Waiwen 2.

FUTSAL

Lugar: Gimnasio Municipal 1

- Municipal “Nº2” 1 / Guardianes del Cefe “B” 9.

- Juanes Motos 10 / Guardianes del Cefe “A” 2.

BASQUET

Lugar: Socios Fundadores

5x5

- Masculino: Gimnasia y Esgrima 28 – 43 Petroquímica (Sub 17)

- Masculino: Gimnasia Blanco 35 – 31 Gimnasia Verde (Sub 15)

- Masculino: Gimnasia y Esgrima 28 – 41 D. Savio (Sub 17)

- Masculino: Petroquímica 36 – 33 D. Savio (Sub 17)

3x3

- Masculino: Petroquímica 1 – 7 Municipal Nº2 (Sub 16)

- Masculino: Municipal Nº2 2 – 3 Gimnasia y Esgrima (Sub 14)

- Femenino: Municipal Nº2 6 – 1 D. Savio (Sub 14)

- Femenino: Municipal Nº2 8 – 2 Petroquímica (Sub 16)

AJEDREZ

Lugar: El Mundo del Ajedrez

Clasificados a la instancia provincial:

Sub 14

- Adrián Muruchi (Mundo Ajedrez

- Ambar Garavotta (Margarita Rodríguez)

- Herbert Perdomo (Mundo Ajedrez)

- Bruno Pailler (Margarita Rodríguez)

- Rocío Garrido (Ricardo Rodríguez)

Sub 16

- Tobías Hratow (Mundo Ajedrez)

- Jorgelina Musiquel (Mundo Ajedrez)

- Ezequiel Morales (Mundo Ajedrez)

- Joaquín Lázaro (Margarita Rodríguez)

HOCKEY

Lugar: Deportivo Portugués

Sub 14 - Femenino

- Santa Lucía 0 – 1 Calafate

- D. Portugués 4 – 0 Comodoro

- Calafate – 0 Comodoro

- Santa Lucía 1 – 0 D. Portugués

- D. Portugués 2 – 0 Calafate

- Comodoro 1 – 4 Santa Lucía

Sub 16 - Femenino

- D. Portugués 3 – 0 Instituto Martín Rivadavia (No se presentó)

- Santa Lucía 0 – 5 Calafate

- D. Portugués 3 – 0 Santa Lucía

- Calafate 3 – 0 Instituto Martín Rivadavia (No se presentó)

- Santa Lucía 3 – 0 Instituto Martín Rivadavia (No se presentó)

- Calafate 2 – 0 D. Portugués