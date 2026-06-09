Terremoto de magnitud 7,8 dejó al menos 36 muertos

El potente sismo provocó derrumbes, decenas de heridos y personas desaparecidas. Las autoridades ordenaron evacuaciones en varias regiones costeras ante el riesgo de olas gigantes.

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes el sur de Filipinas y dejó un saldo preliminar de al menos 36 personas fallecidas, 34 heridas y 12 desaparecidas, según informaron las autoridades locales.

El movimiento telúrico se registró frente a las costas del país y provocó importantes daños materiales, especialmente en la ciudad de General Santos, donde colapsaron edificios, viviendas y estructuras públicas.

Tras el sismo principal, una serie de fuertes réplicas volvió a sacudir la región. La más intensa alcanzó una magnitud de 6,5, lo que incrementó el temor entre los habitantes y complicó las tareas de rescate.

Las autoridades filipinas dispusieron la evacuación preventiva de las zonas costeras y recomendaron a la población trasladarse hacia sectores elevados ante el riesgo de tsunami.

En General Santos, una ciudad de más de 700.000 habitantes, se reportaron al menos nueve víctimas fatales y numerosos daños estructurales. El aeropuerto local fue cerrado de manera preventiva mientras se inspeccionan las instalaciones.

"Muchos edificios fueron afectados y algunos colapsaron completamente", indicó el sargento Robert Dagon, integrante de la policía local, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros.

Las imágenes difundidas por medios internacionales y redes sociales muestran escenas de desesperación, con derrumbes parciales de centros comerciales, escuelas y edificios residenciales. Equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes.

La preocupación también se extendió a otros países del Pacífico. El Centro de Alerta de Tsunamis emitió advertencias para Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea ante la posibilidad de alteraciones peligrosas en el nivel del mar.

En Indonesia, las autoridades ordenaron evacuar distintas localidades costeras del norte del país como medida preventiva mientras monitorean la evolución del fenómeno.

El terremoto se convirtió en uno de los más destructivos registrados este año en Asia y mantiene en alerta a millones de personas en la región.