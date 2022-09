Teto Medina: "Siento que estoy acá por tiktokero"

Este viernes el fiscal Daniel Ichazo indagó a Marcelo “Teto” Medina tras ser detenido, acusado de ser reclutador de personas para la organización La Razón de Vivir, a quienes luego se maltrataba y se reducía a la servidumbre de acuerdo a la demanda. Para los investigadores, el conductor captaba a las víctimas por medio de charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país, para luego reducirlos a la servidumbre en condiciones infrahumanas. En su declaración, el humorista aseguró que desconoce la organización interna y reconoció que le pagaban por las charlas y un porcentaje simbólico por las derivaciones. Además, indicó que ninguno de los internos le planteó situaciones de maltrato.

“Yo hace tres años decido internarme por mi adicción, y termino mi tratamiento y empiezo a hacer un ambulatorio”, detalló Medina en su declaración, y sostuvo que no le gustó su internación de manera que “pensé que era un buen tratamiento haciéndome cargo como viví yo mi error”.

En ese marco, recordó que fue convocado para brindar charlas motivacionales y empiezan a sacarle fotos con los chicos en recuperación. “Ahí empecé y encontré una manera de hacer mi tratamiento dando charlas en comunidades terapéuticas, de hecho, trabajo en 15 aproximadamente”, sostuvo el humorista, quien indicó que el material audiovisual suele publicarlo en su cuenta de TikTok.

En la declaración, a la que tuvo acceso Infobae, el detenido detalló que a La Razón de Vivir acudía “solamente los martes de 11 a 5 de la tarde; mis tareas a cumplir eran charlas motivacionales cuando llegaba, almuerzo Facebook Live donde los chicos contaban sus experiencias a las 3 de la tarde. A las 5 me iba”.

Según trascendió, los organizadores habían viajado a distintas localidades, a lo que Medina aseguró: “No conozco Córdoba, fui dos veces a casa 2 de La Razón de Vivir. Casa 1 no conozco”. De hecho, afirmó: “Desconozco el funcionamiento de la casa, pero todas estas acusaciones no me constan porque no vi ninguna”.

“Lo que siento es que estoy acá por tiktokero, por subir videos, por lo que yo siempre quise hacer, que es subir videos para visualizar la recuperación”, planteó el detenido, quien afirmó que no conocía las habitaciones dado que daba las charlas en el jardín o quincho.