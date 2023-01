Thiago habló sobre la "tensión" que había entre él y Nacho

Desde el día uno, el romance fue tema de debate dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. Parejas como Coti y Conejo, y Maxi y Juliana se formaron rápidamente, y otros pares como Daniela y Thiago generaron más drama. Pero hay una "pareja" que se desconoce dentro de la casa, y esa es la de Nacho y Thiago.

A lo largo de los días, los espectadores notaron que los dos participantes más chicos de la casa se mostraban cercanos física y emocionalmente: caricias, apoyo emocional y varios amagos de beso que finalmente se concretaron en la fiesta de Año Nuevo hicieron que "#Nachiago" creciera fuera de la casa.

Mientras los jugadores que ingresaron en el repechaje conocen de esta fascinación, y de hecho Daniela llegó a realizarle un planteo a Thiago con respecto a su cercanía con Nacho, dentro de la casa los jugadores ignoran que el ojo del público se posó sobre los dos participantes.

Ya fuera de la casa, en una tibia noche de debate para Gran Hermano, Santiago del Moro aprovechó para preguntarle a Thiago por su coneción con Nacho: "Con él tomamos una re afinidad porque somos los dos más chicos de la casa y me identificaba mucho", reconoció el jugador.

"Me recordaba de mis amigos y yo los amigos de él, y hablábamos una banda también. Cosas que yo hacía él me seguía...", agregó el ex hermanito. "¿No había nada más? Porque del afuera se pensó que había cierta atracción...", empujó el conductor.

Para decepción de los internautas, Thiago no dudó en negar cualquier relación con el rubio entre risas: "No, no. Me caía súper bien, como un amigo de toda la vida y nada más que eso", aseguró el oriundo de González Catán.