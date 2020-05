Tinelli respondió la chicana de Alberto Fernández

"Igual es amigo y lo quiero", escribió Tinelli en su cuenta de Twitter en la que arrobó a Alberto Fernández, acompañado de un corazón.

"Ya me lo había repetido infinidad de veces desde que lo conozco. Evidentemente es para psicólogo, jaja. Pensé que se había alegrado más cuando ganaron la Libertadores (en 1985)", apuntó el empresario y conductor televisivo.

Fernández recordó aquella jornada de 1981 en cancha de Ferro, cuando Argentinos descendió a San Lorenzo tras ganarle por 1-0, como "la única vez" que ingresó a un campo de juego para festejar un resultado deportivo.

El Presidente habló como nunca antes de su pasión por el fútbol con grandes recuerdos de su infancia y su juventud como fanático de Argentinos Juniors y reveló que el día más feliz en un estadio no fue cuando el Bicho salió campeón de la Copa Libertadores, ni tuvo que ver con los comienzos de Diego Maradona, algo que hasta el día de hoy llena de orgullo a todos hinchas del club de La Paternal, sino que fue la tarde que mandaron al descenso a San Lorenzo en 1981. Claro, con el agregado que esa victoria significaba además la salvación para su amado equipo.

"Cuando terminó el partido me descolgué y salté al campo de juego. Se van a enojar mucho los hinchas de San Lorenzo pero entiéndanme, para mí ese fue un momento glorioso. No es que me esté riendo de ellos pero es el momento que recuerdo con más alegría", recordó el Presidente sobre aquel inolvidable 15 de agosto en cancha de Ferro en diálogo con Angela Lerena por TNT Sports.