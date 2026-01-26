Titanes FC viaja a Chile

La categoría 2012-13 competirá este fin de semana en el Binacional Patagonia 2026, un torneo relámpago de fútbol que se desarrollará en la ciudad de Coyhaique.

Con una delegación integrada por 17 jugadores y 4 adultos, la categoría 2012-13 de Titanes FC viajará a Chile para jugar el torneo relámpago denominado Binacional Patagonia 2026. El equipo comodorense partirá este jueves y comenzará a disputar la competencia el viernes.

El director técnico Alejandro Astudillo y la delegada de la categoría Soledad Millaneri concretaron una reunión con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien les ratificó el acompañamiento para la llegada al país vecino.

“Los chicos se vienen preparando mucho, hay mucha ilusión detrás de esto, muchos chicos que van a hacer su primer viaje y a vivir una nueva experiencia. Pensamos en ir a competir de la mejor manera, pero más que nada que los chicos vayan a disfrutar la experiencia”, explicó Astudillo.

Y añadió que “estamos muy contentos y esperando que salga todo de la mejor manera. Salir del país, salir a competir, conocer diferentes culturas, porque si bien es cerca la cultura cambia también. Hay muchos chicos que no han tenido la posibilidad de hacer algo así, estamos muy contentos de organizar este viaje, siempre de la mano de Cristian Pereyra, quien es el fundador de Titanes y es el presidente”.

El DT valoró la reunión con Hernán Martínez y resaltó el acompañamiento del Estado municipal: “Es importante que te puedan escuchar y que te puedan acompañar. La situación está difícil tanto para los padres como para el municipio pero igual se agradece porque, de una o de otra manera, siempre están para apoyar al club”.