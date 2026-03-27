Todo listo para el Festival Bienvenida Ingresantes 2026

En una apuesta por fortalecer el sentido de pertenencia y la integración de quienes inician su camino en la educación superior, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) llevará a cabo este viernes 27 de marzo el esperado "Festival Bienvenida Ingresantes 2026".

El evento, diseñado bajo el lema "de Estudiantes para Estudiantes", transformará el edificio de la Ciudad Universitaria de Km4,en un encuentro cultural, artístico y recreativo.

La actividad está dirigida especialmente a los nuevos estudiantes que se incorporan a las distintas Facultades en este ciclo lectivo, aunque la invitación se hace extensiva a toda la comunidad universitaria: docentes, no docentes y alumnos avanzados.

El objetivo es que los ingresantes no solo conozcan las dependencias físicas, sino que se apropien del espacio público universitario a través del arte, el intercambio y la camaradería.

La organización de esta jornada de integración es el resultado del trabajo articulado entre la Secretaría Académica, la Secretaría de Bienestar Universitario y la Secretaría de Extensión Universitaria. Esta sinergia busca presentar, desde el primer día, el abanico de servicios y oportunidades de desarrollo personal y social que la UNPSJB ofrece más allá de la currícula académica.

Cronograma y atractivos

Desde las 14:00 hasta las 19:00 horas, el festival de desarrollará en el Anfiteatro y el 1er subsuelo de la Universidad. La propuesta ha sido diseñada para ser dinámica y diversa, incluyendo:

Expresión Artística y Musical: Contará con la participación de la Orquesta Universitaria y diversos cuadros de bailes, junto a presentaciones de artistas locales.

Feria de Emprendedores: Un sector destinado a feriantes y artesanos, permitiendo que la producción local tenga una vitrina dentro de la institución.

Muestras de Talleres: Se exhibirán los resultados y procesos de los distintos talleres que funcionan bajo el ala de la Secretaría de Extensión, invitando a los alumnos a sumarse a estas actividades extracurriculares.

El Comedor Universitario y sectores de buffet estarán activos para acompañar la jornada.

Identidad y Futuro

El espíritu de esta edición 2026 radica en la construcción de una identidad colectiva. Al ser un festival "de estudiantes para estudiantes", se busca derribar las barreras iniciales y permitir que sean los propios compañeros quienes reciban a los recién llegados.

Con este evento, la UNPSJB reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, entendiendo que el acompañamiento en el ingreso es una pieza clave para garantizar la permanencia y el egreso de los futuros profesionales de la región.