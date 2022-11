Tomás Castañares juega esta noche con la Selección  

El comodorense Tomás Castañares, de la Escuela Municipal de handball de Palazzo, se encuentra junto a la selección argentina de Cadetes A, que debutará esta noche ante Chile, en el Torneo Sur-Centro de selecciones Menores y Cadetes en Mendoza. Antes de partir, expresó: “se me dio la oportunidad. Voy a representar a Comodoro y Palazzo”.

Tras haber participado de las concentraciones de preselección nacional del Programa “Futuro 2028”, que se realizó en San Fernando, el jugador formado en la Escuela Municipal Próspero Palazzo fue convocado a la Selección de Cadetes A, que comenzará su participación este miércoles ante Chile a las 21:15.

Castañares es el segundo jugador de handball de la Escuela Municipal Palazzo que lucirá y tendrá la experiencia junto a la selección argentina este año. Al igual que Tomás Di Lorenzo, quien jugó el amistoso internacional con la selección juvenil ante Uruguay en Comodoro Rivadavia, recibirá el apoyo del Estado municipal y este sábado fue visitado por el presidente del Ente Comodoro Deportes Hernán Martínez, en la Escuela 722 del barrio, donde funciona la Escuela Municipal de handball.

Antes de partir para sumarse a la selección argentina, el jugador comodorense se mostró contento y sorprendido por esta convocatoria. “Pensé que no iba a quedar, yo fui y di todo, lo mejor de mí, y se me dio la oportunidad. Voy a representar a Comodoro y Palazzo”, manifestó.

El lateral izquierdo se refirió a su experiencia en la concentración de preselección. “En la selección me probaron de extremo izquierdo. Por suerte me adapté bien. Gracias al entrenador (Daniel Almendra), que siempre me ha enseñado en cada posición algo, yo lo tenía asimilado y pude ponerlo en práctica y me salió”, explicó Castañares.

El joven comodorense es parte de la selección argentina A dirigida por Pablo Robledo, Andrés Barrios, Sergio Crevatin y Leandro Cacho, que debutará esta noche en el torneo continental. Luego del debut ante Chile, se enfrentarán a Uruguay, Paraguay, Argentina B y Brasil.

Los partidos de las selecciones argentinas se podrán ver por el canal de YouTube de la Confederación Argentina de handball en el siguiente enlace: https://youtu.be/fYjVWLrnzrQ.

………………………………

FIXTURE SELECCION ARGENTINA “A” DE CADETES

Miércoles 23 (Estadio Arena Aconcagua)

- 21:15 Sub 16: Chile vs Argentina A.

Jueves 24 (Estadio Arena Aconcagua)

- 19:30 Sub 16: Argentina A vs Uruguay.

Viernes 25 (Estadio Universidad de Cuyo)

- 20:00 Sub 16: Argentina A vs Paraguay.

Sábado 26 (Estadio Universidad de Cuyo)

- 20:00 Sub 16: Argentina A vs Argentina B.

Lunes 27 (Estadio Arena Aconcagua)

- 20:00 Sub 16: Brasil vs Argentina A.