Torneo Internacional de Fútbol Amateur

El evento surge a iniciativa de RCA Producciones, contará con participación de representantes de cuatro países: Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay y se desarrollará los días 20, 21 y 22 de junio en el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón”.

Habrá 4 millones de pesos en premios y trofeos para el 1°, 2° y 3° puesto, a la valla menos vencida y goleador del torneo para las categorías +18, +35, +43 y +50 años.

En conferencia de prensa ofrecida el miércoles el promotor de RCA Producciones, Roberto Acosta, dijo que todo lo recaudado por las inscripciones será destinado para premiaciones.

Además, acompañado por sus colaboradores, agradeció el apoyo de la Secretaría de Cultura y Deportes de la comuna “ya que si no fuera por su acompañamiento no se podría llevar adelante esta propuesta totalmente gratuita porque no se cobrará entrada al público”.

“Esperamos que se acerque toda la comunidad a disfrutar de este espectáculo deportivo internacional ya que queremos demostrar que se pueden hacer las cosas bien con los equipos”, puntualizó.

Finalmente hizo saber que los interesados podrán recibir mayor información comunicándose al teléfono +549) 297 – 4191853 .

Fuente: Prensa Municipal