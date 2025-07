Torres anunció el reinicio de la obra de la planta de tratamiento

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves los festejos por el 77° aniversario de Rada Tilly y anunció la esperada reactivación de la Planta de Tratamiento de efluentes cloacales de la localidad. Además, inauguró obras, entregó aportes a distintas entidades de la localidad y puso en funcionamiento la estación multidiagnóstica de Telemedicina en el hospital local.

El titular del Ejecutivo chubutense reconoció el accionar articulado con intendentes “más allá de los colores partidarios” e indicó que “Chubut está dando muestras de que se puede trabajar en conjunto, sin mezquindades, entendiendo que lo importante es dar respuestas a la gente y gobernar para todos”.

DEFENDER LO PROPIO

En la ceremonia desarrollada esta mañana en el Centro Cultural de la localidad participaron, entre otros, el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero y los intendentes de Río Mayo, Gustavo Layoute; y de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; así como el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli.

En su mensaje, Torres pidió a dirigentes y referentes políticos “trabajar diciendo la verdad”, refiriéndose en ese contexto al “costo que tuvo la mentira y la demagogia durante tanto tiempo en esta Cuenca, bajo una frase mentirosa de soberanía energética”.

Asimismo, sostuvo que “perdimos muchísimo tiempo, donde el barril estaba a más de 100 dólares, donde teníamos un dólar muy competitivo, donde a nadie se le ocurrió parar la pelota y decir ‘nos está yendo bárbaro’”. E indicó que “no se pensó ni se actuó en su momento, y a nosotros nos tocó gobernar en un contexto difícil para nuestra Cuenca y, sin embargo, lejos de quejarnos, hacemos lo que en definitiva es gobernar: encarar los problemas de frente, explicar cuáles son las soluciones y no hacer lo que han hecho tantos agoreros de la desgracia, que se creen que gobernar es esconder la mugre bajo la alfombra”.

El gobernador consideró que “una cosa es defender lo nuestro, y lo hacemos de frente, y otra cosa es no hacerse cargo de los problemas”. Sostuvo al respecto que “nosotros los enfrentamos con creatividad, y en un momento donde la obra pública nacional ya no es parte de lo que se presupone que se va a hacer, logramos un acuerdo de compensación de deuda haciendo que Chubut sea la primera provincia de la Argentina en finalizar rutas nacionales que hace más de 20 años que no se hacen”.

Manifestó además que “hoy se está dando una discusión muy importante en la Legislatura, donde estamos ratificando lo que es nuestro, es decir, parte del capital accionario de YPF”. Cuestionó en ese marco la actitud de “algunos ventajeros que quieren hacer de esa discusión una discusión partidaria en vez de estar todos espalda con espalda. Porque de eso se trata cuando hablamos de un hermanamiento provincial”.

ARTICULACION CON INTENDENTES

En otro párrafo de su discurso, Torres destacó el rol de Mariel Peralta e indicó que “Rada Tilly es una de las localidades que más va a crecer porque hay una intendenta que entendió que hay que trabajar codo a codo”.

“Esta localidad tiene una oportunidad y un futuro enorme; puede ser un centro de referencia turístico a nivel regional con un potencial que ni siquiera dimensionamos y que se ve a nivel mundial”, remarcó el gobernador y consideró que “puede ser vidriera del turismo y tener avistajes de ballenas todo el año si lo hacemos de manera ordenada y con compromiso”.

Asimismo, el mandatario precisó que “en este momento tan complicado, donde es muy difícil tener acceso al crédito, el único crédito multilateral que se logró gracias a la considerable mejora en la calidad crediticia de esta provincia, lo tiene Chubut”, y agregó que se trata de “más de 150 millones de dólares destinados a una obra fundamental: el acueducto de Sarmiento, que le va a dar agua a Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia”.

INAUGURACIONES Y ACUERDOS

Previo a los festejos por un nuevo aniversario de la localidad, el gobernador dejó inaugurada la cancha de fútbol sintético del Club Atlético Rada Tilly y puso en funcionamiento la estación multidiagnóstica de Telemedicina en el hospital.

Ya en el Centro Cultural, y en el marco del acto oficial por un nuevo aniversario de la fundación de Rada Tilly, el Gobierno de la Provincia, a través de la AVP, suscribió un acuerdo para la pavimentación de 3.000 metros cuadrados con adoquines de hormigón y se formalizó la firma del contrato de comodato para el uso del espacio físico destinado a la exposición de obras de arte en el Banco del Chubut.

En tanto, por intermedio de la Secretaría de Infraestructura, se firmaron los convenios correspondientes para concretar la ejecución de la obra de mejoramiento del sector de juegos de la Escuela N° 407 y el mantenimiento integral de la Escuela N° 217.

Durante la ceremonia también se otorgaron aportes económicos, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, para avanzar en el Estudio de Impacto Ambiental necesario para proyectar los avistajes de ballenas como una actividad turística.

Además, desde la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable se hizo entrega de equipamiento informático a la Dirección de Turismo municipal y, por parte de Chubut Deportes, se concretó el aporte final para la culminación del césped sintético de la cancha del Club Atlético Rada Tilly.

Por otra parte, también se entregaron reconocimientos a los deportistas que participaron de los Juegos EPADE: Paulina Baieli, Valentino Bonelli, Lucas Barceló y Bautista Andriach en atletismo; Martina Buracer y Sabrina Fantino en básquet femenino; y Facundo Sciutto en básquet masculino.