Torres le mostró fotos a Milei del estado de la Ruta 40

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, evaluó este lunes en Comodoro la complejidad de la situación con las rutas y el presupuesto, resaltando la urgencia de reparar la Ruta Nacional N°40, donde la necesidad de asegurar el financiamiento es clara, considerando los impedimentos legales y la necesidad de colaboración entre el Estado nacional y el provincial.

“Tuve la posibilidad de mostrarle al Presidente las fotos, del estado de las rutas nacionales. Ahí hay un impedimento: las obras que vamos a hacer que debería hacer Nación, que conveníamos para hacerlas nosotros por canje de deuda. Hay rutas nacionales como la 40 que está hecha un desastre, donde no podemos intervenir porque sería malversación de fondos”, señaló.

“Vamos presos si nos metemos como provincia en esa ruta. Esa ruta la tiene que arreglar la Nación o traspasarla, pero hay que hacerlo de manera urgente. La verdad es que más allá de lo molesto que es, se está poniendo en riesgo muchas vidas chubutenses y argentinas; lo mismo pasa en otros tramos de rutas nacionales”, acotó.

En este contexto, el mandatario sostuvo que “vamos a presentar un amparo en conjunto con todos los intendentes de la provincia para tener la garantía de que ese dinero, que no estamos hablando de ahorro fiscal porque es dinero que está, es dinero que está presupuestado y que se tiene que ejecutar antes del fin de año”.

Insistió en que “un funcionario que no ejecuta el presupuesto que tiene no es un buen funcionario, es un mal funcionario, y ahí hay incumplimiento de deberes de funcionario público. Por eso estimamos que en breve tiene que haber novedades para que se ejecuten esas partidas y de una vez por todas que se empiece a mantener esta ruta que la verdad está hecha un desastre”.

EL CAMINO PERON Y LA AUTOVIA A CALETA

Con respecto al camino Juan Domingo Perón que une Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, dijo que están charlando con el intendente Othar Macharashvili para ver si se puede traspasar. “Eso sí calzaría dentro del esquema de desendeudamiento. No estamos hablando de una obra que excede los montos que se pueden compensar. Calculamos que con la compensación de la caja previsional y los distintos ítems que maneja Economía, va a quedar un saldo de entre 40 y 50 mil millones de pesos para compensar con obras nacionales”, sostuvo.

Finalmente, sobre la autovía que une Caleta Olivia y Rada Tilly, expresó que “hubo una reunión con la empresa donde hay un compromiso ya de hacer un primer giro, un adelanto financiero. Lo bueno es que no se va a relicitar. O sea, quienes ya son adjudicatarios van a seguir con esa obra y se tiene que empezar ya porque hoy no hay ningún impedimento burocrático para que se arranque y de hecho el dinero está comprometido en el presupuesto, así que tiene que avanzar cuanto antes y aprovechando el clima. Lo que no se haga ahora, después en invierno es mucho más difícil”.