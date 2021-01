Torres manifestó que el PRO sigue esperando explicaciones de López

El diputado nacional Ignacio Torres explicó que en el PRO no tienen novedades sobre el desembarco de Sebastián López a la bancada oficialista de la Legislatura de Chubut. Sostuvo que nunca quiso presentarse en las asambleas del partido para dar explicaciones sobre el video donde se lo observa pidiendo dinero a cambio de realizar gestiones a favor de emprendimientos privados.

El video del diputado provincial Sebastián López, pidiendo un mínimo de “cien lucas” para potenciar proyectos privados, todavía deja esquirlas en la política nacional. El diputado, que llegó a la Legislatura de Chubut por el mismo partido que condujo a Mauricio Macri a la Casa Rosada, ahora está cerca de cerrar filas con el arcionismo, es decir en ese espacio que criticó desde su asunción como diputado provincial (a tal punto que fue el único que no votó el proyecto de reestructuración de la deuda cuando todos sus pares levantaron la mano).

López ya no forma parte del PRO y desde el partido conducido por Patricia Bullrich aseguraron que no tienen mayor información sobre lo que hará el legislador.

“No hemos tenido más información que lo trascendió en los medios. Lo que sí puedo decir es que una cuestión personal no condiciona a las cuestiones colectivas o partidarias. Nosotros actuamos como debíamos actuar. Si no lo hubiera hecho, seríamos más de lo mismo. Sin embargo, decidimos actuar de manera rápida y contundente y agotar las instancias internas tanto a nivel partidario como incluso elevarlo a la Justicia. Después lo que haga cada quien es a título personal y ya no responde a las cuestiones que pueden tener injerencia en el partido”, afirmó el diputado nacional y titular del PRO en Chubut, Ignacio Torres.

El legislador nacional también dejó en claro que López nunca dio explicaciones en las asambleas que se realizaron durante diciembre a partir del conocimiento del video. “Hicimos una asamblea para invitarlo a que haga su derecho a defensa y a explicar lo que sucedió, pero lamentablemente su respuesta fue que no. Así que no hemos podido tener esa asamblea con todos los afiliados. Esto se hizo el año pasado para agotar las instancias y este año se tomaron las medidas correspondientes. Así que de ahora en más no afecta ni tiene influencia en el partido”, sentenció Torres en diálogo con La Posta Radio.

“MAS FUERTES QUE NUNCA”

El titular del PRO en Chubut también se refirió a las críticas por parte de un sector del radicalismo sobre la conformación de Juntos por el Cambio. “Siempre hubo un sector más reaccionario por parte del radicalismo que no quiere la coalición. Pero la coalición está firme, sólida y se va a sostener. Está mejor que incluso que cuando éramos gobierno con una visión para ampliarlo con un esquema frentista lo cual me parece positivo. Lo que puedo garantizar es que Juntos por el Cambio estará unido y quien quiera participar y quien tenga una sana vocación de poder participar sin ningún tipo de condicionamiento”, destacó.

En este sentido, aseveró que ampliar Juntos por el Cambio significa integrar a los partidos regionalista que hoy no tienen referencia política y que coinciden sus premisas y valores. “Tranquilamente pueden participar en cualquier elección dentro de la colación. No hay que ser mezquino y tener una mirada de mayor apertura. Lo único dilema que se tiene a la hora de invitar a alguien es que quieran hacer las cosas bien y que quieran hacer algo para cambiar algo en sus pueblos o provincia. Hay muchos partidos vecinales que coinciden con nosotros y que están dispuestos a integrarse”, subrayó.

El diputado nacional también se mostró a favor de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Yo creo que deben hacerse las PASO. Si bien hay posiciones divididas con respecto a Juntos por el Cambio, me parece que la visión del Ejecutivo responde más a cuestiones electoralistas que a un análisis sanitario o de austeridad fiscal. Si realmente quisieran esto último apelarán a proyectos como la boleta única y que eso además de un ahorro muy importante trae aparejado más transparencia y es más ecológico entre otros beneficios”, determinó Torres.