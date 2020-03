Trabajadores de la Salud rechazan el bono de Arcioni para pagar deudas salariales

El gobierno de Mariano Arcioni pretende pagar la cláusula gatillo de los empleados públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a través de un “bono de emisión provincial”.

La propuesta generó el rechazo de los trabajadores de la Salud en Comodoro teniendo en cuenta que el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, no rechazó la oferta e indicó que la decisión estará sujeta a lo que quiera cada empleado.

En diálogo con El Patagónico, el delegado del Hospital Regional, Horacio Navarro, aseveró que “el Gobierno no ha dicho nada, especialmente a los que estamos en conflicto. Únicamente está manteniendo el diálogo con la cúpula de ATE. Todo lo que nos enteramos es por los medios y nos desayunamos con que hay un posible pago en bonos a los trabajadores de la Salud. Nosotros rechazamos esta propuesta, pero hay dirigentes que ven con buenos ojos la posibilidad del pago en bono. Los trabajadores no estamos de acuerdo”.

“De concretarse esto, el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, no merece otro calificativo que ‘traidor’ porque está traicionando a los trabajadores de la Salud Pública y a todos los trabajadores que ATE representa”, cuestionó Navarro.

LA NEGOCIACION LE DIO TIEMPO

Para el delegado del Hospital Regional, el bono que propone Arcioni “no es más que una devaluación de la plata que nos deben. Los bonos son un elemento más del paquete de ajuste que tiene el Gobierno para poder solventar sus gastos porque todavía no ha podido pagar en su totalidad. Estamos hablando de una deuda cuando en realidad todavía no se han podido terminar los salarios. Recién estamos empezando a cobrar enero y, en otro sentido, ha quedado demostrado que la negociación no conducía a nada más que darle tiempo al Gobierno para que los trabajadores no puedan llevar las medidas de fuerza”.

“Los trabajadores hemos llevado las medidas de fuerza y el tiempo ha demostrado que las negociaciones no han llevado a nada”, consideró Navarro poniendo en valor el bloqueo de las puertas de acceso al Hospital Regional y la movilización en la avenida Yrigoyen que realizaron ayer para continuar protestando contra el pago escalonado.

El martes 28 de enero, el Gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria con la intención de que los trabajadores de la Salud levantaran las medidas de fuerza. Cada seccional de ATE aceptó la medida para comenzar a negociar con Provincia pero el grueso de las bases se rebeló, debido a que consideraban que el Gobierno solo buscaba tiempo y que no ofrecería respuestas concretas a sus reclamos.

Desde entonces, la comisión directiva de ATE Comodoro no volvió a realizar una asamblea con el personal que nuclea para analizar las distintas ofertas de la gestión de Mariano Arcioni. Las diferencias se hicieron cada vez más notorias y los trabajadores de la Salud aseguran que continuarán con las medidas de fuerza por más que se llegue a un arreglo con Provincia.

“La lógica tiene que indicar que todo lo que lo que propone el Gobierno tiene que ser bajada a la asamblea y ser discutido por los trabajadores, pero nada de eso pasa. Hoy se está proponiendo aceptar el bono sin hacer la asamblea. Nosotros no queremos el bono”, advirtió Navarro.

“ATE (Comodoro) hasta ahora no ha llamado a asamblea en Salud. Pero no importa: los trabajadores hacemos una asamblea y vamos decidiendo cómo continuar el paro”, sostuvo el delegado del Hospital Regional.