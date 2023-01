Trabajadores portuarios piden negociar con pesqueras extranjeras

No hubo corte de la ruta Nacional 3 en Ramón Santos y con antelación ya habían solicitado permiso a las autoridades policiales para desarrollar la manifestación en el limite interprovincial ya que también se esperaba la presencia de portuarios de Comodoro Rivadavia. Pero por razones que no pudieron establecerse fehacientemente, estos no concurrieron, aunque sí lo hicieron algunos representantes de Puerto Deseado y San Julián.

A través de los folletos, los manifestantes expresaron cuestionamientos a autoridades políticas tanto de Chubut como de Santa Cruz, sumando también a las empresas pesqueras por no adoptar decisiones que contribuyan a mantener una actividad constante ya que es habitual que ellos (los trabajadores) deban mendigar subsidios toda vez que hay baja temporada de capturas ictícolas.

Incluso algunos puertos como Caleta Paula, se ven constantemente afectados por otros avatares, como la ausencia de operatividad de buques poteros, que son los que capturan calamar.

En ese sentido plantean que se establezcan negociaciones con las pesqueras extranjeras que capturan millones de toneladas de calamar en el caladero ubicado frente a las costas del Golfo San Jorge, a partir de la milla 201, es decir fuera de la jurisdicción marítima nacional.

Puntualmente sostienen que hasta se les puede ofrecer logística (mantenimiento y reparaciones) en los puertos patagónicos, lo que generaría más trabajo e ingreso de divisas.

“Una acción coordinada de la Armada y la Prefectura puede fácilmente controlar un corredor (paso inocente) hasta los puertos patagónicos” , se expresa en uno de los párrafos del documento que elaboraron.

Por otra parte, a pesar de que el sindicato petrolero de Santa Cruz les facilitó los medios de transporte (un micro y dos trafic), los representantes de estos trabajadores, entre ellos Walter Uribe y Ramón Videla, negaron terminantemente que esta protesta tuviera connotaciones políticas.

Esta postura fue en respuesta a las declaraciones que a mediados de esta semana hizo el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, en la visita que realizara a Río Gallegos donde se reunió con autoridades provinciales.

Puntualmente el funcionario nacional dijo que este planteo viene del lado del dirigente petrolero y diputado nacional Claudio Vidal y que la misma “se aparta del sector pesquero y no reconoce cientos de miles de puestos de trabajo, en un contexto actual en el que Argentina necesita divisas”.

Además sostuvo que el sector político de Vidal, opositor al Gobierno Provincial “intenta construir un conflicto que no existe”, argumentando: “nosotros tenemos una flota pesquera que cuenta con más de quinientas embarcaciones para operar en resguardo de la seguridad de nuestros trabajadores de la pesca que cumple con elevados estándares de seguridad que establece la Prefectura Naval Argentina”.