Un adolescente de 15 años falleció este martes en Santiago del Estero luego de descompensarse tras recibir un pelotazo en el pecho mientras disputaba un partido de fútbol con amigos.

Tragedia en una cancha: un adolescente murió tras recibir un pelotazo en el pecho

El dramático episodio ocurrió en una cancha del barrio Primero de Mayo, en la ciudad de La Banda. Según las primeras informaciones, el joven, identificado como Valentín Donofrio, participaba de un encuentro recreativo cuando recibió un fuerte impacto en la zona del tórax y, pocos segundos después, se desplomó ante la mirada de quienes compartían el juego.

Sus compañeros intentaron asistirlo de inmediato y solicitaron ayuda, pero ante la gravedad de la situación decidieron trasladarlo en un vehículo particular al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda.

Al llegar al centro asistencial, los médicos constataron que el adolescente ingresó sin signos vitales. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal de guardia, no fue posible salvarle la vida.

La Justicia intervino para determinar las causas exactas del fallecimiento. Por estas horas, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia que permitirá establecer si el impacto recibido tuvo relación directa con la muerte del joven.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad. Familiares, amigos, compañeros y vecinos expresaron su dolor en redes sociales, donde multiplicaron los mensajes de despedida y acompañamiento a sus seres queridos.

Desde el Club Atlético Sarmiento de La Banda, institución en la que Valentín integraba las divisiones formativas, también manifestaron su pesar.

"Con profundo dolor despedimos a Valentín Donofrio, jugador de nuestra institución. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento", expresaron desde la entidad deportiva.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno de la Circunscripción Banda-Robles, que trabaja junto a personal policial para esclarecer las circunstancias del hecho.