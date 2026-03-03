Tramitar el pasaporte saldrá un 43% más caro

Desde el próximo viernes tramitar el pasaporte ordinario será un 43% más caro y costará 100 mil pesos.

El gobierno de Javier Milei dispuso este martes nuevas subas en los costos para tramitar los pasaportes en todas sus modalidades. Así quedó dispuesto en la Disposición 106/2026 de la Dirección del Registro Nacional de las Personas (Renaper) publicada hoy en el Boletín Oficial.

Allí se dispusieron subas de hasta el 43% que comenzarán a regir desde el próximo viernes. Con el nuevo cuadro tarifario aprobado por el organismo, el pasaporte ordinario para argentinos con entrega regular pasará de 70 mil a 100 mil pesos, una suba del orden del 43%.

En tanto, el trámite exprés -que permite recibir el documento dentro de las 96 horas hábiles- tendrá un costo total de 200 mil pesos, frente a los 150 mil pesos que costaba hasta ahora, lo que representa una suba del 33%.

La modalidad de resolución inmediata, con entrega dentro de las seis horas desde el inicio del trámite y disponible solo en oficinas habilitadas, pasará de 250 mil a 330 mil pesos, un aumento que ronda el 32%.

Entre los fundamentos de la medida adoptada por el Renaper se señala que la actualización responde a la necesidad de sostener estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad en los documentos de viaje argentinos, en línea con referencias regionales.

Además de los pasaportes ordinarios, la suba alcanza a otros documentos de viaje. El pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de 70 mil a 100 mil pesos, lo que también implica un incremento cercano al 43%. El mismo valor se aplicará a los documentos de viaje para personas apátridas y para personas refugiadas, que hasta ahora tenían un arancel de 70 mil pesos.

El nuevo esquema mantiene la reposición sin cargo cuando se trate de un pasaporte o documento de viaje emitido con errores formales, siempre que la omisión pueda comprobarse mediante el cotejo de la documentación presentada al momento del trámite y dentro de los 90 días corridos desde la fecha de entrega.