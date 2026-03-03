Tramitar el pasaporte saldrá un 43% más caro

El gobierno de Javier Milei dispuso este martes nuevas subas en los costos para tramitar los pasaportes en todas sus modalidades. Así quedó dispuesto en la Disposición 106/2026 de la Dirección del Registro Nacional de las Personas (Renaper) publicada hoy en el Boletín Oficial.
Allí se dispusieron subas de hasta el 43% que comenzarán a regir desde el próximo viernes. Con el nuevo cuadro tarifario aprobado por el organismo, el pasaporte ordinario para argentinos con entrega regular pasará de 70 mil a 100 mil pesos, una suba del orden del 43%.
En tanto, el trámite exprés -que permite recibir el documento dentro de las 96 horas hábiles- tendrá un costo total de 200 mil pesos, frente a los 150 mil pesos que costaba hasta ahora, lo que representa una suba del 33%.
La modalidad de resolución inmediata, con entrega dentro de las seis horas desde el inicio del trámite y disponible solo en oficinas habilitadas, pasará de 250 mil a 330 mil pesos, un aumento que ronda el 32%.
Entre los fundamentos de la medida adoptada por el Renaper se señala que la actualización responde a la necesidad de sostener estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad en los documentos de viaje argentinos, en línea con referencias regionales.
Además de los pasaportes ordinarios, la suba alcanza a otros documentos de viaje. El pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de 70 mil a 100 mil pesos, lo que también implica un incremento cercano al 43%. El mismo valor se aplicará a los documentos de viaje para personas apátridas y para personas refugiadas, que hasta ahora tenían un arancel de 70 mil pesos.
El nuevo esquema mantiene la reposición sin cargo cuando se trate de un pasaporte o documento de viaje emitido con errores formales, siempre que la omisión pueda comprobarse mediante el cotejo de la documentación presentada al momento del trámite y dentro de los 90 días corridos desde la fecha de entrega.