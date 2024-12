Tras una demanda de paternidad, Gareca se realizó una prueba de ADN

Ricardo Gareca, técnico de la Selección chilena, viajó a Buenos Aires para someterse a una prueba de ADN tras ser demandado por paternidad por Mary Delgado, una mujer de 41 años que afirma ser su hija.

Según ella, su madre mantuvo una relación con Gareca hace más de cuatro décadas. El entrenador aseguró desconocer la situación hasta recibir la citación judicial y expresó su sorpresa: “Esto aparentemente ocurrió hace 40 años. Yo siempre fui una persona pública”.

Gareca, quien era soltero en esa época, lamentó que el caso no se haya manejado de manera privada, considerando el impacto en su familia. “Tengo hijos, nietos, y me hubiese gustado que esto siguiera otro curso”, señaló. Además, destacó que siempre ha mantenido a su familia informada de los acontecimientos, reafirmando su disposición a colaborar con el proceso judicial sin inconvenientes.

El técnico viajó en una fecha previamente acordada, adaptándose a sus compromisos en Chile. Durante su declaración, expresó no tener problemas con nadie y estar abierto a lo que los resultados determinen. En sus palabras, “Ya se verá. Son personas adultas. No tengo inconvenientes, pero me hubiese gustado otra forma de manejo”.

El resultado de la prueba definirá los próximos pasos legales. Mientras tanto, Gareca se mantiene enfocado en sus responsabilidades como entrenador, dejando en manos de la justicia la resolución del caso, que ha despertado interés público debido a su prominencia en el ámbito deportivo.