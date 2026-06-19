Treinta y tres instituciones de los Juegos Comunitarios recibieron material deportivo

La entrega, que realizó el Ente Autárquico Comodoro Deportes, fue este viernes en instalaciones del Centro de Información Pública.

En el Centro de Información Pública (CIP), se llevó a cabo la entrega de materiales deportivos por parte del Ente Comodoro Deportes para las 33 instituciones que juegan el torneo de fútbol del programa barrial de los Juegos Comunitarios.

En total son 108 equipos de distintas categorías, que fueron formados por 33 instituciones de diferentes barrios de Comodoro Rivadavia, los que disputan los Juegos Comunitarios, en donde más de 1200 niños y niñas disfrutan de jugar al fútbol cada fin de semana.

El acto estuvo encabezado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el gerente de relaciones institucionales de Pan American Energy, Horacio García, quienes estuvieron acompañados por Martín Gurisich (DGD), Verónica Castro (Comodoro Deportes), Luis González (Juegos Comunitarios) y Marcos Borreda (Fracción 14-15).

Borreda comenzó la ceremonia sosteniendo que “nosotros somos un equipo nuevo en los Juegos Comunitarios, nos estamos adaptando, empezamos juntando niños en el barrio, éramos 5 o 6, dijimos que íbamos a ir avanzando de a poquito y hoy tenemos 80 chicos entrenando, logramos presentar cinco categorías, estamos aprendiendo lo que es divertirse en una cancha y todo gracias al programa que nos abrió las puertas”.

A su vez, Luis González afirmó que “nuestro programa es un conjunto tanto de padres como de chicos, veo muchas caras nuevas, lo cual me llena de satisfacción, ya llevamos muchos años y les agradezco a los profes por la posibilidad de brindarles a los chicos que esto no se trata solamente de lo deportivo sino más que nada de inculcarle valores, que el chico aprenda a respetar”.

Por último, Hernán Martínez agradeció y felicitó “a todo el equipo que trabaja en el programa con mucha vocación y mucho compromiso, este programa realmente llega al barrio y trabaja con la gente que está en el barrio en forma constante, esto sigue creciendo año tras año”.

Y resaltó el acompañamiento de Pan American Energy “porque forma parte hace muchísimos años como padrino de este programa y lo sigue haciendo en este momento tan difícil, la inversión de la empresa se ve en este lugar”.

“Quiero felicitar a cada entrenador, a cada profe, a cada técnico, que hace años vienen sosteniendo esto como una realidad concreta de trabajar en el barrio. A cada institución nueva que se suma y confía en el programa que lleva adelante el Estado municipal. Creo que logramos sostenerlo porque ustedes siguen haciendo el trabajo territorial”, sentenció.

INSTITUCIONES

Juventus, Guerreros de Malvinas, La Maquinita, 707 Futsal, 30 de Octubre, Los Titantes, Isidro Juniors, Stella Maris, Las Latas, Deportivo Ceferino, Oro Negro, Guardianes del Cefe, El Faro, Comipa, Standart, Reyes del Futsal, Rivadavia, Fracción 14-15, El Progreso, Alma Gaucha, Ciudadela, D. Portugués, El Pocho, Innover FC, Juventud Unida, La Clínica FC, Los Amigos de la Plaza, Los Bro, Los Pumitas, Nueva Generación, La Cigarra Infantil, Gimnasio 211 y Los Duendes.

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