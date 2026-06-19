Este sábado desde las 11:05 se inician los entrenamientos en el autódromo Ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Marcelo Agrelo arranca la 7ª fecha del TC en El Templo de la Velocidad

El comodorense Marcelo Agrelo, con Torino del Trotta Racing, iniciará este sábado la actividad oficial correspondiente a la 7ª fecha de la temporada del Turismo Carretera, que se desarrollará en el autódromo Ciudad de Rafaela, El Templo de la Velocidad que se encuentra en la provincia de Santa Fe.

En ese contexto, el piloto chubutense iniciará la acción pasadas las 11 con el primer entrenamiento, mientras que el segundo, está previsto para las 13:30.

Además de Agrelo, el otro chubutense que tomará parte de la competencia será el rawsense Lucas Valle, con un Chevrolet Camaro, atendido por el RV Racing.

El domingo, mientras tanto, en horas de la mañana, se correrán las tres series del TC -a 5 vueltas cada una-, mientras que la final está prevista para las 13:55 a 25 vueltas o 50 minutos como máximo, y con transmisión de El Nueve.

Agrelo viene de terminar en el puesto 40º durante la carrera que se desarrolló en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba, mientras que Valle, terminó en la 28º ubicación.

En cuanto al campeonato, el líder es el rionegrino José Manuel Urcera con 184,5 puntos, segundo se encuentra Jonatan Castellano con 175, mientras que tercero se ubica el uruguayo Mauricio Lambiris con 167.

Los diez primeros puestos se completan con Otto Fritzler (163,5), Matías Rossi (162), Facundo Chapur -ganador de la sexta fecha- (156,5), Hernán Palazzo (155), Mariano Werner (135,5), Agustín Canapino (134,5) y Juan Tomás Catalán Magni (129).

Marcelo Agrelo marca 41º con 43 puntos, mientras que Valle, figura 27º con 29 unidades.

Programa

SABADO 20

- 11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

- 11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

- 13:30 a 14:00 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

- 14:05 a 14:35 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

- 15:57 a 16:05 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

- 16:12 a 16:20 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

- 16:27 a 16:35 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

- 16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

DOMINGO 21

11:00 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

11:25 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

11:50 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

13:55 a 14:45 Hs. Final, a 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.