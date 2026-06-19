Olivia Conesa debuta en el Iberoamericano U20 de Perú

La atleta chubutense representa a la Argentina en una de las competencias juveniles más importantes del continente. Debuta este viernes en la serie de 100 metros.

La atleta de Esquel, Olivia Conesa, junto a su entrenadora Adriana Garzón, ya se encuentra en Lima, Perú, donde representará a la Argentina en el Campeonato Iberoamericano U20 de Atletismo, una de las competencias juveniles más importantes del continente, que se realizará del 19 al 21 de junio.

El evento, que se llevará a cabo en la pista del complejo la Videna, convoca a futuros talentos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El certamen además dará la posibilidad de buscar los índices clasificatorios hacia el Mundial de la categoría, a realizarse entre el 5 y 9 de agosto en el estadio Hayward Field de la Universidad de Oregone, Eugene, Estados Unidos.

La atleta chubutense y de la selección argentina, iniciará su periplo en el torneo durante la tarde del viernes, más precisamente a las 16:18 de Argentina, con la serie de 100 metros. En caso de clasificar, este mismo viernes a las 19, disputará la final.

El sábado 20 correrá la Posta 4x100 femenina, a las 13:20 y posteriormente la serie de 200 metros llanos, a las 18:10.

En tanto el domingo será la final de 200 metros llanos, a las 12:10 y la Posta Mixta 4x100 a 13 horas, con lo que finalizará su participación.

Tras su excelente actuación en los Juegos Suramericanos de la Juventud desarrollados en Panamá el pasado mes de abril, donde obtuvo dos subcampeonatos en 100 y 200 metros, será una nueva oportunidad internacional para uno de los talentos más importantes que hoy tiene el atletismo femenino de Chubut y el país.