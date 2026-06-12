Olivia Conesa y Adriana Garzón al Iberoamericano U20 de atletismo

La Confederación Argentina de Atletismo oficializó la lista del equipo argentino, en sus dos ramas, y de los entrenadores que representarán al país en el Campeonato Iberoamericano, categoría U20, a realizarse los días 20 y 21 de junio en Lima, Perú.

Olivia Conesa, nacida en Esquel, ha tenido un gran rendimiento y destacadas actuaciones en lo que va del primer semestre del año, logrando en el mes de marzo en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), el récord nacional U18 en 100 metros llanos con un tiempo de 11.69.

La velocista y su entrenadora mostraron su satisfacción por la convocatoria realizada por la Confederación Argentina de Atletismo, durante la charla que mantuvieron con el área de Prensa de Chubut Deportes.

En el comienzo del diálogo, Adriana Garzón, comentó como están viviendo la previa del viaje a Perú. “Estamos tranquilas, esperando que llegue el momento, tratando de no pecar de ansiosas, nada más. Asique por el momento charlando con los técnicos porque voy como responsable de velocidad, y tengo que conversar con los técnicos que están trabajando con el tema de las postas, para ver la conformación de los equipos para los relevos y transitando todos los trámites de papelerío que hay que hacer para este tipo de viajes”.

Sobre como tomó la convocatoria dentro del cuerpo de entrenadores dijo que “cuando me llamaron para comunicármelo, tuve que pedir que me lo volvieran a decir porque no imaginaba algo así. Es un reconocimiento que lo súper agradezco por tantos años de trabajo, ahora hay que disfrutarlo y aprender, son momentos y situaciones de mucho aprendizaje, aunque uno está conformando hace muchos años cuerpos técnicos, pero esto es como hablar de otra cosa. La verdad que estoy muy agradecida, es un desafío muy, muy importante para mí y poder estar cerca en la pista con Olivia, particularmente, en un torneo internacional. En otras oportunidades la acompañé por afuera, pero esto es otra vivencia, otra experiencia”, aseguró.

LA IMPORTANCIA DEL PROCESO

Más adelante, Garzón hizo una radiografía de los inicios de la atleta y la importancia de manejar el proceso a largo plazo: “en estos procesos hay momentos muy buenos y algunos que no son tan buenos. Hay que transitarlos con mucha cautela, prudencia, paciencia y también dándole el valor que tienen los malos momentos porque justamente es lo que fortalece lo que sigue. Hay que tener en cuenta que es el primer año U18 de Olivia y puedo contar su historia también. Fue descubierta por otra profesora de educación física, exatleta, lanzadora de martillo, después pasó a manos de otra profesora, que también fue ex atleta y doble campeona nacional en la distancia de 400 metros, actualmente es su preparadora física, que es Andrea Duerto del Val. Tenemos

para contar la historia y todo el cuidado que hemos tenido sabiendo el talento que tiene Olivia y pensando siempre en el proceso a largo plazo. Si bien a ella se le abrieron grandes puertas este año con ese 11.69 en los 100 metros como por ejemplo el Iberoamericano y seguramente también el mundial U20. Queremos jugar estos momentos, con alegría, disfrutarlo, más allá de los resultados pensando que para este año teníamos otros objetivos principales que tiene que ver con su categoría específicamente. Olivia es todavía una atleta chica, de edad, así que hay que vivir el momento, cada paso, en este largo proceso que significa la formación de un deportista”.

Por su parte, la excelente atleta chubutense, expresó que “últimamente no vengo pensando en todas las puertas que se vienen abriendo a medida que fue pasando el año, teniendo en cuenta los objetivos que tuvimos desde que lo planteamos. Aparecieron muchas competencias que no tenía ni idea que estaban, por eso estamos tratando de prepararnos lo mejor posible, asimilar y estar a la altura del torneo. Me cuesta mucho poder ponerme a pensar todo el esfuerzo y el sacrificio y lo que venimos haciendo todas las personas que acompañan y hasta que no estoy en el momento de la competencia es como que no lo tengo presente a todo lo enorme que venimos haciendo, eso sucede

hasta que empieza el viaje con el armado de la valija, algo que va a suceder en los próximos días”.

PANAMA 2026

Respecto a su enorme actuación en los Juegos Suramericanos de la Juventud disputados en Panamá, expresó: “La verdad que estuvo muy bueno, me encantó ver los videos, los mensajes, las llamadas. Fue un momento muy lindo a pesar que se me haya escapado y lo primero que pensé, fue que tenía que ir a felicitar a la atleta que en ese momento le estaba tocando quedar primera, recibir el record de la competencia, así que fui, la abracé, la felicité y después me puse a analizar qué es lo que nos faltaría entrenar para que la próxima pueda estar un poco más cerca. Soy demasiado autocrítica conmigo misma, y Adriana tiene demasiada paciencia. La etapa de berrinches o llorar ya la pasé, está superada. Hay veces que hace frío y me quejo del frío y cuando no hace calor te quejás del calor, pero los berrinches ya lo superamos”, aseguró.

En cuanto a la convocatoria para formar parte del equipo que representará al país en el Iberoamericano sostuvo que “la tenía muy mezclada porque había varios torneos en Perú, estaba el Iberoamericano de mayores y el U20, entonces llegó el punto que cuando fui a Buenos Aires hace unas semanas, estaba perdida porque no entendía a qué torneo tenía que ir y a cuál no, así que ahí me puse a ver y me enteré de los torneos en los que estaba clasificada”.

“Por ahí me preguntan diciéndome ´te irás a Buenos Aires entrenar, te irás a otro lado, estarás buscando alguna beca para ir a algún otro lado´. Yo siento que me lo preguntan en ese sentido. No me gustaría en este momento irme, estoy en el anteúltimo año del

secundario y si bien me gustaría hacer ese proyecto más de grande, por ahora no. Tampoco me gustaría cambiar de entrenadora ni el lugar donde vivo, me gusta todo, la planificación y la rutina que se puede lograr acá que no es una ciudad grande y realizar un trabajo más perfil bajo. Todos los días me preparo para entrenar, estamos bastante tiempo y es como un momento de disfrute también no solo de exigencia”.

UNA EXPERIENCIA INCREIBLE EN URUGUAY

“Ese viaje fue una experiencia increíble. Siento que fue lo que más nos ayudó a encarar este año, porque fuimos con nuestros conocimientos, a compartir y a poder reforzar muchas cosas. Al volver acá, trajimos varias ideas nuevas que nos impulsaron para cambiar a todo el grupo y alargamos algunos entrenamientos, le empezamos a prestar más atención a algunos trabajos de técnica y de fuerza, así que ese entrenamiento que hice allá lo trajimos para acá y lo estamos haciendo más progresivo”.

“La expectativa en lo competitivo es pasar a una final, porque hay que tener en cuenta que es una categoría más grande y es mucha más la exigencia del nivel de competencia, por eso pasar a una final estaría bueno y para eso pasarla bien también”.

En el final dejaron el agradecimiento a “la Municipalidad de Esquel, Chubut Deportes, Muze Propiedades, Club Independiente, Lotería del Chubut, y a la familia que siempre está y acompaña”.