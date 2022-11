Trekking: les pidieron el nombre y hubo otros inconvenientes

El trekking en defensa de las playas públicas se realizó el sábado con importante convocatoria. Para permitirles el acceso a la playa, desde Chacras del Faro les solicitaron identificarse y no los dejaron salir por el lugar por el que ingresaron.

Tras agradecer la participación, desde la Comisión de Vecinos Autoconvocados por el No al Loteo de la Playa señalaron que no todo fue alegría durante el trekking efectuado el sábado a la tarde como forma de protesta por la privatización del espacio público.

“Con anterioridad se había consultado a la policía y a autoridades municipales si era posible realizar el trekking por el recorrido planeado. Se nos dijo que sí. Sin embargo, la seguridad privada contratada por (Reinaldo) Van Domselaar negó el ingreso en un primer momento”, señalaron desde la Comisión.

Lo concreto es que para ingresar se les tomó los datos filiatorios a los vecinos/as y se los registró en una planilla (nombre, apellido y DNI). “Durante todo el trayecto fuimos seguidos por la seguridad, con un número excesivo de vigiladores para una actividad totalmente pacífica. La seguridad filmó y sacó fotos en todo momento. Hasta había un drone tomando imágenes”, resaltaron los ambientalistas.

Además, “sobre el final del recorrido se nos dijo que no podíamos volver por el mismo camino; que debíamos ir por afuera del alambrado, lo que implicaba muchos más kilómetros. Que hubiera gente mayor que no podía seguir caminando, no les importó”.

“La violencia de estas empresas no termina. Nos sacan las playas y nos impiden disfrutar de los espacios que deberían ser públicos. La ausencia del Estado les permite actuar con total impunidad. Saben que tienen poder; saben que no tienen consecuencias por lo que hacen. Como vecinos y vecinas seguimos comprometidos en la defensa de nuestras costas. Comodoro dijo no al loteo”, concluyeron.